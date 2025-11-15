АҚШ КТК, "Теңізшевройл" және "Қарашығанаққа" салынған санкцияларды алып тастады
АҚШ бұрын санкцияға ұшыраған барлық операцияға қайта рұқсат берді. Бұл рұқсат Каспий құбыр консорциумы (КТК), "Теңізшевройл" (ТШО) және "Қарашығанақ" жобасына қатысты операцияларға қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.
АҚШ-тың Шетел активтерін бақылау басқармасы (OFAC) жаңа жалпы лицензия №124B шығарды. Ол компанияларға осы жобаларды қызмет көрсету мен эксплуатациялауды жалғастыруға мүмкіндік береді.
Лицензияға "Роснефть" пен "Лукойл" және олардың еншілес құрылымдары қатысатын операциялар де кіреді, егер олар КТК, ТШО немесе Қарашығанақ жобаларымен байланысты болса.
Алайда жобалардағы акцияларды сату немесе беру бұрынғыдай шектеулі болып қалды.
Жаңа лицензия 14 қарашада күшіне енді және бұрынғы №124A лицензиясын толықтай алмастырды.
