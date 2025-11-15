#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
522.19
606.42
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
522.19
606.42
6.47
Қоғам

Тоқаев Күләш Ахметованың отбасына көңіл айтты

Тоқаев Күләш Ахметованың отбасына көңіл айтты, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.11.2025 10:26 Сурет: juldyz.kz
Президент Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Күләш Ахметованың отбасына көңіл айту жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев көрнекті ақын, "Құрмет", "Парасат" ордендерінің иегері Күләш Ахметованың дүниеден өтуіне байланысты оның отбасы мен жақын-жуықтарына көңіл айтты.

"Күләш Ахметова бар ғибратты ғұмырын сәулелі сөз өнеріне арнаған, ұлттық әдебиетіміздің көкжиегін кеңейтуге мол үлес қосқан халқымыздың аяулы ақыны еді. Нәзік қаламынан туған сыршыл өлеңдері, елдікті дәріптеген жалынды жырлары оқырман тарапынан аса жоғары бағаға ие болды. Өнегелі өмір сүріп, соңына әдеби бай мұра қалдырған Күләш Ахметованың есімі мен жарқын бейнесі ұмытылмайды", - делінген жеделхатта.

Еске салайық, бұған дейін ақын, қазақ әдебиетінің аса көрнекті өкілі Күләш Ахметова өмірден өткенін хабарлаған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаев пен Мирзиеев Жоғары мемлекетаралық кеңестің екінші отырысында не айтты
11:41, Бүгін
Тоқаев пен Мирзиеев Жоғары мемлекетаралық кеңестің екінші отырысында не айтты
Мемлекет басшысы Сейдахмет Құттықадамның отбасына көңіл айту жеделхатын жолдады
11:57, 03 наурыз 2024
Мемлекет басшысы Сейдахмет Құттықадамның отбасына көңіл айту жеделхатын жолдады
Тоқаев қоғам қайраткері Ғани Қалиевтің отбасына көңіл айтты
18:34, 13 наурыз 2024
Тоқаев қоғам қайраткері Ғани Қалиевтің отбасына көңіл айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: