Қоғам

Жұмыс іздеушілерге тұзақ: полиция қазақстандықтарды сақ болуға шақырады

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.11.2025 09:11 Фото: pexels
Абай облысының полиция департаменті интернет арқылы aлаяқтық жасайтын жағдайлардың көбейгенін ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

NoFake.kz порталының мәліметінше, вакансия жариялағандай көрінетін алдамшылар танымал сайттар мен әлеуметтік желілерге хабарландыру орналастырып, жұмыс іздеушілерге жалған сайттар мен қосымшалардың сілтемелерін жібереді.

"Осындай хабарландыруларға жауап берген азаматтарға кейін жалған сайттар немесе анкеталардың сілтемелері жолданады. Кей жағдайларда алаяқтар "жұмысқа қажет" деп мобильді қосымша орнатуды сұрайды, бірақ ол қосымша зиянды бағдарламалық вирустарға толы болып шығады", – деп түсіндірді облыстық полиция.

Кейбір оқиғаларда азаматтар шетелде жұмысқа орналастыруды сылтауратып, еңбек немесе жыныстық құлдыққа түсіп қалған.

Бұған дейін ШҚО-да жаңа туған сәбиді орталыққа шұғыл жеткізу үшін тікұшақ қажет болғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
