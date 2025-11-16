#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
522.19
606.42
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
522.19
606.42
6.47
Оқиғалар

ШҚО-да жаңа туған сәбиді орталыққа шұғыл жеткізу үшін тікұшақ қажет болды

Жаңа туған сәби, нәресте, тікұшақ, Риддер, Өскемен, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.11.2025 16:28 Сурет: pexels
"Қазавиақұтқару" ұшқыштары медициналық көмекке зәру жаңа туған нәрестені Риддерден Өскеменге шұғыл жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ-ның хабарлауынша, құтқару операциясына ұшқыштар Сергей Пинигин және Азамат Кабден және санитарлық авиация дәрігерлері Ботагөз Акашева және Лариса Величко қатысты. 

"Құтқару операциясы сәтті өтті. Медициналық және авиациялық қызметтің жеделдігі мен жоғары кәсібилігінің арқасында кішкентай науқас қажетті ем алып, бақылауға алынуы үшін облыстық медициналық мекемеге уақтылы жеткізілді", делінген 2025 жылғы 16 қарашадағы ТЖМ хабарламасында.

Бұған дейін Атырау облысында жанар-жағармай құю бекетінде автобус өртенгені хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ақкөлден Көкшетауға жас жұбайлар тікұшақпен шұғыл жеткізілді
22:21, 10 қазан 2025
Ақкөлден Көкшетауға жас жұбайлар тікұшақпен шұғыл жеткізілді
ТЖМ жаңа туған сәбидің өміріне араша сәттің видеосын жариялады
14:41, 20 сәуір 2025
ТЖМ жаңа туған сәбидің өміріне араша сәттің видеосын жариялады
Жаңа туған сәби Жаңақорғаннан Қызылордаға тікұшақпен шұғыл жеткізілді
20:50, 22 тамыз 2025
Жаңа туған сәби Жаңақорғаннан Қызылордаға тікұшақпен шұғыл жеткізілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: