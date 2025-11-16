ШҚО-да жаңа туған сәбиді орталыққа шұғыл жеткізу үшін тікұшақ қажет болды
"Қазавиақұтқару" ұшқыштары медициналық көмекке зәру жаңа туған нәрестені Риддерден Өскеменге шұғыл жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ-ның хабарлауынша, құтқару операциясына ұшқыштар Сергей Пинигин және Азамат Кабден және санитарлық авиация дәрігерлері Ботагөз Акашева және Лариса Величко қатысты.
"Құтқару операциясы сәтті өтті. Медициналық және авиациялық қызметтің жеделдігі мен жоғары кәсібилігінің арқасында кішкентай науқас қажетті ем алып, бақылауға алынуы үшін облыстық медициналық мекемеге уақтылы жеткізілді", делінген 2025 жылғы 16 қарашадағы ТЖМ хабарламасында.
Бұған дейін Атырау облысында жанар-жағармай құю бекетінде автобус өртенгені хабарланған.
