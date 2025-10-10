#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Оқиғалар

Ақкөлден Көкшетауға жас жұбайлар тікұшақпен шұғыл жеткізілді

Тікұшақ, Ақмола облысы, Ақкөл, Көкшетау, жас жұбайлар, эвакуация, аурухана, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.10.2025 22:21 Сурет: ҚР ТЖМ
Ақмола облысында медициналық көмекке зәру ерлі-зайыптыларды шұғыл түрде тасымалдау қажеттігі туындап, "Қазавиақұтқару" ұшқыштары көмекке келіп жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазавиақұтқару" ұшқыштары санитарлық авиация дәрігерлерімен бірлесіп 1997 және 1998 жылы туған ерлі-зайыптыларды Ақмола облысының Ақкөл қаласынан Көкшетау қаласындағы медициналық мекемеге жеткізді.

"Ұшқыштарға екі рейс жасауға тура келді. Ұшқыштар мен дәрігерлердің үйлесімді жұмысының арқасында зардап шеккендер қысқа мерзім ішінде облыс орталығына сәтті жеткізіліп, қазіргі уақытта қажетті медициналық көмек алуда". ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
