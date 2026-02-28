#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
497.56
586.92
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
497.56
586.92
6.44
Оқиғалар

ТЖМ тікұшағы кішкентай сәбиді Степногорск қаласынан Көкшетауға шұғыл жеткізді

Сәби, ТЖМ, тікұшақ, Степногорск, Көкшетау, эвакуация, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.02.2026 09:43 Сурет: pexels
"Қазавиақұтқару" ұшқыштары санитарлық авиация дәрігерлерімен бірлесіп, кішкентай сәбиді Степногорск қаласынан Көкшетауға шұғыл жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

2024 жылы туылған сәбиге шұғыл мамандандырылған медициналық көмек қажет болып, ол Степногорск қаласынан Көкшетау қаласындағы медициналық мекемеге жедел әуе рейсімен жеткізілді. 

"Ұшқыштар мен медицина қызметкерлерінің үйлесімді және кәсіби іс-қимылдарының арқасында сәби межелі жерге аман-есен жеткізілді". ҚР ТЖМ

ТЖМ тікұшақтары елдімекендердің бір-бірінен алшақтығына қарамастан, шұғыл медициналық эвакуация жүргізуге әрдайым дайын екені де нақтыланады.

Бұған дейін Қызылорда облысында шұғыл әуе рейсі нәрестенің өмірін сақтап қалғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Атбасардан Көкшетауға бала ТЖМ тікұшағымен шұғыл жеткізілді
16:18, 04 қазан 2025
Атбасардан Көкшетауға бала ТЖМ тікұшағымен шұғыл жеткізілді
Көкшетауға нәрестені шұғыл түрде әуе арқылы ауруханаға жеткізді
21:35, 03 ақпан 2026
Көкшетауға нәрестені шұғыл түрде әуе арқылы ауруханаға жеткізді
ТЖМ тікұшағы кішкентай нәрестені ауруханаға шұғыл жеткізді
17:56, 26 шілде 2025
ТЖМ тікұшағы кішкентай нәрестені ауруханаға шұғыл жеткізді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Очередной провал: второй дзюдоист из Казахстана потерпел фиаско на Grand Slam в Ташкенте
11:40, Бүгін
Очередной провал: второй дзюдоист из Казахстана потерпел фиаско на Grand Slam в Ташкенте
Первая потеря: казахстанский дзюдоист проиграл стартовую схватку на топ-турнире в Ташкенте
11:11, Бүгін
Первая потеря: казахстанский дзюдоист проиграл стартовую схватку на топ-турнире в Ташкенте
Кайрат Боранбаев назвал самых высокооплачиваемых футболистов "Кайрата"
10:48, Бүгін
Кайрат Боранбаев назвал самых высокооплачиваемых футболистов "Кайрата"
Казахстанские таеквондисты добились успеха на топ-турнире в Болгарии
10:02, Бүгін
Казахстанские таеквондисты добились успеха на топ-турнире в Болгарии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: