Қоғам

Көкшетауға нәрестені шұғыл түрде әуе арқылы ауруханаға жеткізді

Көкшетауға нәрестені шұғыл түрде әуе арқылы ауруханаға жеткізді, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.02.2026 21:35 Сурет: Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі
"Қазәуеқұтқару" ұшқыштары санитарлық авиация дәрігерлерімен бірлесіп, 2025 жылы туған нәрестені шұғыл түрде тасымалдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қыз балаға жедел мамандандырылған медициналық көмек қажет болғандықтан, Степногорск қаласынан Көкшетаудағы медициналық мекемеге ұшақ ұйымдастырылды.

Ұшқыштар мен дәрігерлердің жедел әрі үйлесімді әрекеттерінің арқасында нәресте қауіпсіз түрде тағайындалған жерге жеткізілді.

"Төтенше жағдайлар министрлігінің тікұшақтары шалғай елді мекендерде жедел медициналық көмек көрсетуге әрдайым дайын тұрады", – деп атап өтті министрлікте.
Айдос Қали
