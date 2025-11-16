#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
522.19
606.42
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
522.19
606.42
6.47
Оқиғалар

Атырау облысында жанар-жағармай құю бекетінде автобус өртенді

Өрт, Атырау облысы, Доссор, жанар-жағармай құю бекеті, автобус , сурет - Zakon.kz жаңалық 16.11.2025 15:09 Сурет: ҚР ТЖМ
Бүгін, 2025 жылы 16 қарашада Атырау облысындағы Доссор елдімекенінде жанар-жағармай құю станциясының аумағында автобус өртенді, деп хабарлайды Zakon.kz.

112 дабыл пультіне хабарлама келіп түсіп, оқиға орнына тез арада ТЖМ күштері мен құралдары жіберілді.


"Өрт сөндірушілердің жедел іс-қимылдары арқасында жанар-жағармай құю станциясына оттың одан әрі таралуының алды алынды. Құтқарушылардың үйлесімді жұмысының нәтижесінде өрт қысқа мерзімде сөндірілді", делінген ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарламасында.

Зардап шеккендер жоқ екені де нақтыланады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Мәскеуде тоғаннан 7-10 жас аралығындағы баланың бөлшектелген денесі табылды
17:13, Бүгін
Мәскеуде тоғаннан 7-10 жас аралығындағы баланың бөлшектелген денесі табылды
Атырау облысында жанар-жағармай таситын көлік өртенді
18:15, 04 қараша 2025
Атырау облысында жанар-жағармай таситын көлік өртенді
Ақтауда жанар-жағармай құю бекетінде өрт болды
21:11, 16 қазан 2023
Ақтауда жанар-жағармай құю бекетінде өрт болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: