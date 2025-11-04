#Халық заңгері
Оқиғалар

Атырау облысында жанар-жағармай таситын көлік өртенді

Өрт сөндіру, Атырау облысы, Құлсары, жанар-жағармай таситын көлік
04.11.2025 18:15
4 қарашада Атырау облысы, Құлсары қаласында айналма жолдың жанында орналасқан жанар-жағармай құю станциясының аумағында жанаржағармай таситын жүк көлігінің артқы дөңгелектері өртенді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметі оттың дөңгелектен басқа дөңгелекке тез тарап, жанар-жағармай толы цистернаның жарылу қаупін ұлғайтты.

"Оқиға орнына жедел түрде ТЖМ қызметкерлері келді. Құтқарушылар цистернаны суыту үшін көбікті қолданып, отты дереу сөндіруге кірісті. Өрт сөндірушілердің үйлесімді және батыл іс-қимылдарының арқасында өрт қысқа мерзім ішінде толығымен сөндірілді", делінген хабарламада.

Бұған дейін ШҚО-дағы ЖШС-лардың бірінің аумағында алапат өрт болғанын жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
