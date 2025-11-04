Атырау облысында жанар-жағармай таситын көлік өртенді
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
4 қарашада Атырау облысы, Құлсары қаласында айналма жолдың жанында орналасқан жанар-жағармай құю станциясының аумағында жанаржағармай таситын жүк көлігінің артқы дөңгелектері өртенді, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ баспасөз қызметі оттың дөңгелектен басқа дөңгелекке тез тарап, жанар-жағармай толы цистернаның жарылу қаупін ұлғайтты.
"Оқиға орнына жедел түрде ТЖМ қызметкерлері келді. Құтқарушылар цистернаны суыту үшін көбікті қолданып, отты дереу сөндіруге кірісті. Өрт сөндірушілердің үйлесімді және батыл іс-қимылдарының арқасында өрт қысқа мерзім ішінде толығымен сөндірілді", делінген хабарламада.
Бұған дейін ШҚО-дағы ЖШС-лардың бірінің аумағында алапат өрт болғанын жазғанбыз.
