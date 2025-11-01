#Халық заңгері
Оқиғалар

ШҚО-дағы ЖШС-лардың бірінің аумағында алапат өрт болды

Өрт, Шығыс Қазақстан облысы, Октябрьское ауылы, ЖШС, күнбағыс, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.11.2025 17:59
Шығыс Қазақстан облысы Октябрьское ауылындағы ЖШС-лардың бірінің аумағында кептіру агрегатында күнбағыс тұқымы отқа оранды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өрт туралы хабар келіп түскеннен кейін оқиға орнына дереу ТЖД бөлімшелері мен ауыл құтқарушылары жіберілді, деп хабарлайды ҚР ТЖМ баспасөз қызметі 2025 жылы 1 қарашада.

Оқиға орнында өрт сөндіру штабы ұйымдастырылып, өртті сөндіру үшін негізгі бағыттар мен күштер анықталды. Өрт сөндірушілер мен ерікті құтқарушылардың үйлесімді және кәсіби әрекеттерінің арқасында өрт сөндірілді.

Зардап шеккендер жоқ. Өрттің неден шыққаны анықталуда.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
