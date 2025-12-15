#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Оқиғалар

СҚО-да құс фабрикасында алапат өрт шықты - видео

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2025 жылғы 14 желтоқсанда Солтүстік Қазақстан облысы Якорь ауылындағы құс фабрикасы қызыл жалынға оранды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өңірдегі ТЖД мәліметіне сүйенсек, фабрика аумағындағы конвейер таспасы жанып, артынша өрт ғимараттың шатырына ауысқан. Бұл уақытта, оқиға орнына бірінші жеткен өрт сөндірушілер шатырдың ашық жалынмен жанып жатқанын анықтаған.

Өрт сөндірушілердің үйлесімді және жедел әрекеттерінің арқасында өрт қысқа мерзімде сөндірілді, бұл өрттің одан әрі таралуына жол бермеуге мүмкіндік берді.

Зардап шеккендер жоқ.

Бұған дейін Жезқазғанда түтін басқан көпқабатты тұрғын үйден тоғыз адам эвакуацияланғаны хабарланған болатын.

