Қоғам

Астанада мейрамханалардың бірінде өрт шықты

Астанада мейрамханалардың бірінде өрт шықты , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.12.2025 16:20 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Елордада 2025 жылғы 26 желтоқсанда Дінмұхамед Қонаев көшесіндегі мейрамхананың бірі қызыл жалынға оранды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға орнына жедел жеткен ТЖД күштері мен құралдары ғимараттың сыртқы қаптамасы мен желдеткіш жүйесінің жылытқышының жануы орын алғанын анықтады.

Өрт сөндірушілердің жоғары дәрежедегі жұмысының арқасында көп ұзамай жалын сөндірілді.

Бұған дейін мереке қарсаңында қандай қауіпсіздік ережелерін ескерген жөн екенін жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
