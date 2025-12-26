#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
512.81
604.19
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
512.81
604.19
6.57
Қоғам

Мереке қарсаңында қандай қауіпсіздік ережелерін ескерген жөн - мамандар кеңесі

Новый год, новогодний праздник, празднование, празднования, новогодние каникулы, зимние каникулы, новогодние выходные, новогодние праздники, новогодние украшения, новогоднее оформление города, новогодние декорации, новогодняя елка, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.12.2025 15:53 Фото: Zakon.kz
Жаңа жыл мерекесі қарсаңында, дәстүрлі түрде көпшілік іс-шаралармен, отбасылық дастарқандармен, таза ауадағы белсенді демалыспен және пиротехникалық бұйымдарды қолданумен қатар жүретін бұл кезеңде денсаулық пен қауіпсіздікті сақтау аса маңызды.

Қауіптердің арасында әсіресе мерекелік тағамнан улану мен отшашудан жарақат алу жиі кездесіп жатады. Осыған орай, ҚР Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті бірнеше кеңес ұсынды.

Тағамнан уланудың алдын алу

  • Азық-түлік өнімдерін тек сенімді сауда орындарынан сатып алыңыз.
  • Әрдайым жарамдылық мерзімін, қаптаманың бүтіндігін және сақтау шарттарын тексеріңіз.
  • Таңбаланбаған немесе күмән тудыратын өнімдерді тұтынбаңыз.
  • Тағам дайындау кезінде жеке гигиена ережелерін сақтаңыз.
  • Дайын тағамдарды тоңазытқышта сақтап, оларды бөлме температурасында ұзақ уақыт қалдырмаңыз.
  • Балаларға арналған тәтті сыйлықтардың сапасына ерекше көңіл бөліңіз.

Пиротехниканы қауіпсіз пайдалану

  • Пиротехникалық бұйымдарды тек мамандандырылған дүкендерден сатып алыңыз.
  • Нұсқаулықтың, сапа сертификатының және жарамдылық мерзімінің бар екеніне көз жеткізіңіз.
  • Зақымдалған немесе жинақтамасы толық емес бұйымдарды қолданбаңыз.
  • Фейерверктерді тек ашық алаңдарда, қауіпсіз арақашықтықты сақтай отырып және нұсқаулық талаптарына сәйкес іске қосыңыз.
  • Жандырылып жатқан бұйымның үстіне еңкеймеңіз және іске қосылмаған пиротехниканы қайта жағуға әрекет жасамаңыз.
  • Балаларға фейерверктерді өз бетінше қолдануға қатаң тыйым салынады.

Үсік шалу мен суық тиюдің алдын алу

  • Ауа райы жағдайын ескере отырып, жылы киініңіз.
  • Балалардың бас киім, қолғап (немесе биялай), шарф және жылы аяқ киім кигеніне көз жеткізіңіз.
  • Суықта ұзақ болуды шектеп, жылыну үшін үзілістер жасаңыз.
  • Киім мен аяқ киімнің құрғақ болуын қадағалаңыз.
  • Үсіктің алғашқы белгілеріне назар аударыңыз: терінің бозаруы, шаншу, ұю сезімі.
"Қарапайым ережелерді сақтау сізге Жаңа жыл мерекелерін қауіпсіз, жайлы әрі жақындарыңыздың денсаулығына қамқорлықпен өткізуге көмектеседі. Өзіңізді және жақындарыңызды сақтаңыз!".ҚР Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті

Бұған дейін Қазақстанда қандай мәмілелерді нотариалды куәландыру керек екенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
ІІМ: Пиротехникалық бұйымдарды заңсыз қолданудың 90 дерегі анықталды
12:39, 19 желтоқсан 2025
ІІМ: Пиротехникалық бұйымдарды заңсыз қолданудың 90 дерегі анықталды
Жаңа жыл мейрамы қарсаңында тамақтан уланып қалмас үшін...
17:59, 31 желтоқсан 2023
Жаңа жыл мейрамы қарсаңында тамақтан уланып қалмас үшін...
Отшашу, пиротехникалық бұйым. Елімізде жаңа жыл қарсаңында құқықтық тәртіп пен қауіпсіздік күшейтілді
18:48, 25 желтоқсан 2025
Отшашу, пиротехникалық бұйым. Елімізде жаңа жыл қарсаңында құқықтық тәртіп пен қауіпсіздік күшейтілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: