#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Оқиғалар

Жезқазғанда түтін басқан көпқабатты тұрғын үйден тоғыз адам эвакуацияланды

Түтін, Жезқазған, өрт, көпқабатты тұрғын үй, эвакуация , сурет - Zakon.kz жаңалық 14.12.2025 09:58 Сурет: freepik
ТЖМ құтқарушылары Жезқазғандағы өрт кезінде тоғыз адамды эвакуациялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Көпқабатты тұрғын үйдегі пәтерлердің бірінде 2025 жылдың 14 желтоқсанына қараған түні өрт болды.

"Өртке қарсы бөлімшелер оқиға орнына келгенде қалың түтін пайда болып, тұрғын үй тұрғындарына қауіп төндірді", делінген ТЖМ хабарламасында.

Оқиға орнына ТЖД күштері мен құралдары дереу келіп жетті.

"Құтқарушылар бірден оқиға орнын барлауға және адамдарды эвакуациялауға кірісті. ТЖМ күшімен 9 адам, оның ішінде 4 бала эвакуацияланды. Тағы 72 тұрғын үйден өз бетінше шықты". ҚР ТЖМ

Өрт төрт бөлмелі пәтердің жатын бөлмесінен басталған. От тез арада жойылды.

13 желтоқсанға қараған түні Қарағанды облысында дәмханада жарылыс болып, салдарынан екі адам қаза тапты, тағы 11 адам ауруханаға жатқызылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Павлодарда өрт кезінде 12 адам құтқарушылардың көмегімен эвакуацияланды
13:18, 13 қыркүйек 2025
Павлодарда өрт кезінде 12 адам құтқарушылардың көмегімен эвакуацияланды
Атырауда көпқабатты тұрғын үйден өрт шығып, 50 адам эвакуацияланды
17:37, 15 қыркүйек 2024
Атырауда көпқабатты тұрғын үйден өрт шығып, 50 адам эвакуацияланды
Петропавлда көпқабатты тұрғын үйден өрт шығып, 220 адам эвакуацияланды
21:34, 17 қыркүйек 2024
Петропавлда көпқабатты тұрғын үйден өрт шығып, 220 адам эвакуацияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: