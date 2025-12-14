Жезқазғанда түтін басқан көпқабатты тұрғын үйден тоғыз адам эвакуацияланды
ТЖМ құтқарушылары Жезқазғандағы өрт кезінде тоғыз адамды эвакуациялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Көпқабатты тұрғын үйдегі пәтерлердің бірінде 2025 жылдың 14 желтоқсанына қараған түні өрт болды.
"Өртке қарсы бөлімшелер оқиға орнына келгенде қалың түтін пайда болып, тұрғын үй тұрғындарына қауіп төндірді", делінген ТЖМ хабарламасында.
Оқиға орнына ТЖД күштері мен құралдары дереу келіп жетті.
"Құтқарушылар бірден оқиға орнын барлауға және адамдарды эвакуациялауға кірісті. ТЖМ күшімен 9 адам, оның ішінде 4 бала эвакуацияланды. Тағы 72 тұрғын үйден өз бетінше шықты". ҚР ТЖМ
Өрт төрт бөлмелі пәтердің жатын бөлмесінен басталған. От тез арада жойылды.
13 желтоқсанға қараған түні Қарағанды облысында дәмханада жарылыс болып, салдарынан екі адам қаза тапты, тағы 11 адам ауруханаға жатқызылды.
