#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
496.85
585.54
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
496.85
585.54
6.49
Қоғам

Полиция азаматтарды кибералаяқтардан сақ болуға шақырады

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.02.2026 09:11 Фото: freepik
Полиция қызметкерлері 1414 нөмірінен келетін SMS-хабарламалар арқылы жасалатын алаяқтық деректерінің жиілегенін тіркеуде.

Хабарлама арқылы код алған азамат бірден психологиялық қысымға тап болады: артынша алаяқтар қоңырау шалып, өздерін банк, пошта, салық органдары немесе құқық қорғау құрылымдарының қызметкері ретінде таныстырып, түрлі қосымшаларды орнатуға немесе күмәнді сілтемелерге өтуге үгіттейді.

"Олар азаматтарды "жеке деректеріңіз ұрланды" деп сендіріп, шұғыл түрде ақша аударуды немесе несие рәсімдеуді талап етеді. Алайда бұл – психологиялық айла ғана. 1414 нөмірінен келген SMS несиелерге қолжетімділік бермейді, себебі банктер өздерінің көпсатылы қорғаныс жүйелерін қолданады. Көбіне егде жастағы адамдар жәбірленушіге айналады: оларды депозиттегі қаражатын шешіп алуға, "сақтандыру шотына" аударуға, мүлкін сатуға немесе кепілге қоюға көндіреді. Алаяқтар қаражатты курьерлер немесе мессенджерлер арқылы иемденеді, – деді Алматы қаласы ПД киберқылмысқа қарсы күрес басқармасының бастығы Әнес Қалдыбаев.

Сонымен қатар спикердің айтуынша, интернет арқылы тауар сату және жалған инвестициялық ұсыныстарға қатысты схемалар да кең таралған. Қаскөйлер төмен баға немесе жоғары табыс уәде етіп, алдын ала төлем талап етеді, кейін байланысқа шықпай қояды.

Сондай-ақ "туысыңыз жол-көлік оқиғасына түсті" деген мазмұндағы қоңыраулар арқылы эмоционалдық қысым жасап, ақша бопсалау фактілері кездеседі.

"Ең басты қағида – жеке деректеріңізді, банк карталарының реквизиттерін және келген кодтарды ешкімге хабарламау. Қоңырау шалушы өзін банк немесе полиция қызметкері ретінде таныстырса да, ақпаратты өзіңіз дербес тексеріңіз. Психологиялық қысым мен манипуляцияға берілмеңіз", – деп атап өтті Әнес Қалдыбаев.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Полиция азаматтарды алаяқтардан сақ болуға шақырады
09:25, 21 шілде 2025
Полиция азаматтарды алаяқтардан сақ болуға шақырады
Полиция азаматтарды алаяқтардан сақ болуға шақырады
14:47, 10 ақпан 2025
Полиция азаматтарды алаяқтардан сақ болуға шақырады
Полиция интернет-алаяқтардан сақ болуға шақырады
11:43, 17 шілде 2025
Полиция интернет-алаяқтардан сақ болуға шақырады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
В Шымкенте хотят потратить почти два миллиарда тенге на футбол после приватизации "Ордабасы"
09:24, Бүгін
В Шымкенте хотят потратить почти два миллиарда тенге на футбол после приватизации "Ордабасы"
Глава Минспорта разъяснил, почему государство раскрыло зарплату Шайдорова
08:54, Бүгін
Глава Минспорта разъяснил, почему государство раскрыло зарплату Шайдорова
"Кайрат" избавился от молодых футболистов
08:27, Бүгін
"Кайрат" избавился от молодых футболистов
"Чтобы помнил меня": Пакьяо намерен нанести Мейвезеру первое поражение в карьере
07:47, Бүгін
"Чтобы помнил меня": Пакьяо намерен нанести Мейвезеру первое поражение в карьере
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: