Еліміздегі алғашқы АЭС-ке "Балқаш" атауын бергендерге сүйінші хабар жеткізілді
Бұл туралы 2025 жылы 17 қарашада Атом энергиясы жөніндегі агенттігі хабарлады.
"Барлық түскен ұсыныстарды қарау нәтижесінде "Балқаш атом электр станциясы" атауы бекітілді. Бұл атау қатысушылар арасында еңтанымал нұсқа болып, байқау талаптарына толық сәйкес келді. Конкурс комиссиясының мүшелері бұл нұсқаны бірауыздан қолдады. Сонымен қатар агенттік келесі атом нысандарының атауын таңдауда пайдаланылатын барлық ұсыныстардан бірыңғай база қалыптастырды", деп нақтылайды ведомстводан.
Базаға мынадай креативті нұсқалар енгізілді: Болашақ, Жарық, Қуат, Үлкен, Мойынқұм, Ұлы дала, Тұран, Алаш, Тұмар, Жетісу, сондай-ақ тарихи тұлғалардың есімдеріне байланысты атаулар — Сәтбаев, Абай, Кенесары, Чокин (Шафик Чокинович) және басқалар.
"Балқаш" нұсқасын ұсынған 882 қатысушы бір ай ішінде eGov Mobile мобильді қосымшасы арқылы электронды автор сертификаттарын алатындығы атап өтіледі.
Атом энергиясы жөніндегі агенттігі Қазақстан азаматтарына бірінші АЭС атауын таңдауға белсенді қатысқандары және қосқан үлестері үшін алғыс білдіреді.
Бұған дейін Қазақстанда еліміздің алғашқы атом электр станциясына (АЭС) атау беру бойынша жалпыұлттық конкурс аяқталғаны ресми түрде жарияланған болатын.