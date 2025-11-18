Сәрсенбіде елорда мен еліміздің 14 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Түнде және таңертең Атырау облысының батысында, оңтүстігінде және орталығында тұман болады деп күтіледі.
Ақмола облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп болжанады. Көкшетауда 19 қарашада түнде және таңертең тұман болады деп күтіледі.
Астанада 19 қарашада түнде және таңертең тұман түседі деп болжанады.
Түнде және таңертең Қарағанды облысының солтүстігінде, шығысында тұман болады деп күтіледі.
Түнде және танертең Ақтөбе облысының солтүстігінде, шығысында, орталығында тұман тұман болады деп күтіледі.
Түнде және таңертең Павлодар облысының батысыңда, солтүстігінде, орталығында тұман түседі деп болжанады.
Қостанай облысының батысында, солтүстігінде, шығысында және орталығында тұман болады деп күтіледі.
Қызылорда облысының солтүстігінде, орталығында тұман түседі деп болжанады.
Солтүстік Қазақстан облысының батысында көктайғақ болып, күндіз жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында тұман түседі. Күндіз облыстың батысында, солтүстігінде оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Петропавлда 19 қарашада түнде және таңертең тұман болып, оңтүстік-батыстан жел соғады, күндізгі екпіні 15-20 м/с құрайды.
Түнде және таңертең Түркістан облысының солтүстігінде, таулы аудандарында тұман түседі деп болжанады.
Абай облысында шығыстан, оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың оңтүстігінде, орталығында соққан желдің екпіні 15-20 м/с қамтиды.
Түнде және таңертең Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде тұман түседі деп болжанады. Облыстың оңтүстік-шығысында шығыстан, оңтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-18 м/с.
Түнде және таңертең Маңғыстау облысының батысында, солтүстік-шығысында тұман болады деп күтіледі.
Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде оңтүстіктен, оңтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Оралда 19 қарашада түнде және таңертең тұман түседі, оңтүстіктен, оңтүстік-шығыстан жел соғады, түндегі екпіні 15-20 м/с құрайды.
Алматы облысында оңтүстік-батыс бағыттан солтүстік-шығысқа ойыса жел соғады, облыстың оңтүстігінде, таулы аудандарында соққан желдің екпіні 18 м/с қамтиды.
Бұған дейін синоптиктер еліміздің ірі үш қаласы бойынша 19-21 қарашаға арналған ауа райы болжамымен бөліскен болатын.