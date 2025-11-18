#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Қоғам

Алматы мен Шымкентте +18°С дейін жылынады, Астанада жаңбыр аралас қар жауады

Алматы, осень в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.11.2025 16:01 Фото: pexels
19–21 қараша аралығында Алматы мен Шымкент тұрғындарын күн шуақты, жылы ауа райы күтіп тұр: температура +16…+18°С дейін көтеріледі.

Ал Астанада керісінше жауын-шашын болып, жаңбыр соңы қарға ұласуы мүмкін. Соған қарамастан, түнгі суықтан кейін күндізгі уақытта елордада салыстырмалы түрде жылы болады.

Астана

19 қараша: өзгермелі бұлттылық, жауын-шашын жоқ. Түнде және таңертең тұман. Әлсіз жел. Ауа температурасы түнде -2…-4°С, күндіз +5…+7°С.

20 қараша: өзгермелі бұлттылық, күндіз жаңбыр және қар. Жел 9–14 м/с. Түнде -2°С, күндіз +3…+5°С.

21 қараша: өзгермелі бұлттылық, жаңбыр мен қар, көктайғақ. Түнде -2°С, күндіз 0…+2°С.

Алматы

19 қараша: өзгермелі бұлттылық, жауын-шашынсыз. Түнде +3…+5°С, күндіз +13…+15°С.

20 қараша: өзгермелі бұлттылық, жауын-шашын жоқ. Жел 3–8 м/с. Түнде +4…+6°С, күндіз +14…+16°С.

21 қараша: өзгермелі бұлттылық, жауын-шашынсыз. Түнде +3…+5°С, күндіз +13…+15°С.

Шымкент

19 қараша: өзгермелі бұлттылық, жауын-шашынсыз. Түнде +4…+6°С, күндіз +16…+18°С.

20 қараша: өзгермелі бұлттылық, жауын-шашын жоқ. Желдің екпіні 13 м/с дейін жетеді. Түнде +3…+5°С, күндіз +15…+17°С.

21 қараша: өзгермелі бұлттылық, жауын-шашынсыз. Түнде +3…+5°С, күндіз +16…+18°С.

Бұған дейін 18–20 қараша аралығында Қазақстанның басым бөлігінде құбылмалы ауа райы сақталатыны хабарланған еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
