Алматы мен Шымкентте +18°С дейін жылынады, Астанада жаңбыр аралас қар жауады
Ал Астанада керісінше жауын-шашын болып, жаңбыр соңы қарға ұласуы мүмкін. Соған қарамастан, түнгі суықтан кейін күндізгі уақытта елордада салыстырмалы түрде жылы болады.
Астана
19 қараша: өзгермелі бұлттылық, жауын-шашын жоқ. Түнде және таңертең тұман. Әлсіз жел. Ауа температурасы түнде -2…-4°С, күндіз +5…+7°С.
20 қараша: өзгермелі бұлттылық, күндіз жаңбыр және қар. Жел 9–14 м/с. Түнде -2°С, күндіз +3…+5°С.
21 қараша: өзгермелі бұлттылық, жаңбыр мен қар, көктайғақ. Түнде -2°С, күндіз 0…+2°С.
Алматы
19 қараша: өзгермелі бұлттылық, жауын-шашынсыз. Түнде +3…+5°С, күндіз +13…+15°С.
20 қараша: өзгермелі бұлттылық, жауын-шашын жоқ. Жел 3–8 м/с. Түнде +4…+6°С, күндіз +14…+16°С.
21 қараша: өзгермелі бұлттылық, жауын-шашынсыз. Түнде +3…+5°С, күндіз +13…+15°С.
Шымкент
19 қараша: өзгермелі бұлттылық, жауын-шашынсыз. Түнде +4…+6°С, күндіз +16…+18°С.
20 қараша: өзгермелі бұлттылық, жауын-шашын жоқ. Желдің екпіні 13 м/с дейін жетеді. Түнде +3…+5°С, күндіз +15…+17°С.
21 қараша: өзгермелі бұлттылық, жауын-шашынсыз. Түнде +3…+5°С, күндіз +16…+18°С.
Бұған дейін 18–20 қараша аралығында Қазақстанның басым бөлігінде құбылмалы ауа райы сақталатыны хабарланған еді.