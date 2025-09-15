Астана, Алматы және Шымкентте жаңбыр жауады
Астанадағы ауа райы болжамы
16 қыркүйек: ауыспалы бұлт, күннің екінші жартысында жаңбыр, найзағай. Жел шығыстан 9-14 м/с. Түнде +6+8°C, күндіз +17+19°C.
17 қыркүйек: ауыспалы бұлт, кей жерлерде жаңбыр. Жел шығыстан 9-14 м/с, күндіз екпіні 15-20 м/с. Түнде +7+9°C, күндіз +16+18°C.
18 қыркүйек: ауыспалы бұлт, кей жерлерде жаңбыр. Түнде және таңертең тұман. Жел солтүстік-шығыстан 9-14 м/с, күндіз екпіні 15-20 м/с. Түнде +5+7°C, күндіз +15+17°C.
Алматыдағы ауа райы болжамы
16 қыркүйек: ауыспалы бұлт, таңертең және күндіз кей жерлерде жаңбыр. Жел оңтүстік-шығыстан солтүстік-батысқа ауысады 3-8 м/с, кейде екпіні 15 м/с. Түнде +12+14°C, күндіз +21+23°C.
17-18 қыркүйек: ауыспалы бұлт, кей жерлерде жаңбыр. Жел солтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа ауысады 3-8 м/с, кейде екпіні 13 м/с. Түнде +11+13°C, күндіз +18+20°C.
Шымкенттегі ауа райы болжамы
16 қыркүйек: ауыспалы бұлт, түнде және таңертең жаңбыр, найзағай. Жел солтүстік-батыстан 8-13 м/с, екпіні 15-20 м/с. Түнде +13+15°C, күндіз +23+25°C.
17 қыркүйек: ауыспалы бұлт, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-батыстан 8-13 м/с. Түнде +10+12°C, күндіз +20+22°C.
18 қыркүйек: ауыспалы бұлт, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 8-13 м/с. Түнде +10+12°C, күндіз +20+22°C.
Бұған дейін синоптиктер оңтүстік циклонның Қазақстандағы ауа райын нашарлататынын хабарлаған болатын.