Мектептер мен университеттерде әскери дайындық сапасын бақылау жүйесі енгізіледі
Құжатта көрсетілгендей, білім беру ұйымдарында әскери дайындық сапасын мониторингтеу мен талдау ҚР заңнамасында белгіленген азаматтарды әскерге даярлау талаптарының сақталуын қамтамасыз ету және білім беру ұйымдарында әскери дайындық сапасын арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу мақсатында Қорғаныс министрлігі арқылы жүзеге асырылады.
Білім беру ұйымдарындағы әскери дайындыққа мыналар кіреді:
- Қосымша білім беру бағдарламалары бойынша әскерге дейінгі дайындық;
- Арнайы жалпы білім беру бағдарламалары бойынша тереңдетілген әскерге дейінгі дайындық;
- Бастапқы әскери дайындық;
- Резерв офицерлер мен сержанттар бағдарламалары бойынша әскери дайындық.
Ережелер келесі білім беру ұйымдарына қатысты:
- Негізгі орта және жалпы орта, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары, балаларға арналған мектептен тыс қосымша білім беру ұйымдары, қосымша білім беру бағдарламалары бойынша әскерге дейінгі дайындық бағдарламаларын жүзеге асыратындар;
- Арнайы жалпы білім беру бағдарламалары бойынша тереңдетілген әскерге дейінгі дайындық жүргізетін мамандандырылған білім беру ұйымдары;
- Бастапқы әскери дайындық қарастырылған орта, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары;
- Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары, әскери кафедралар (әскери факультеттер) арқылы резерв офицерлер мен сержанттар бағдарламаларын жүзеге асыратындар.
Білім беру ұйымдарындағы әскери дайындық сапасын мониторингтеу және талдау Қорғаныс министрлігі, Білім министрлігі, Ғылым және жоғары білім министрлігі, жергілікті атқарушы органдар және әскери дайындық жүргізетін білім беру ұйымдары арасындағы ақпараттық өзара әрекеттестік арқылы жүзеге асырылады.
Әскери дайындық сапасын мониторингтеу Қорғаныс министрлігінің әскери білім мәселелерін қадағалайтын құрылымдық бөлімшесі арқылы "Азаматтарды әскерге дейінгі даярлау ұйымдарының тізілімі" ақпараттық жүйесін (ИС РДП) пайдалану арқылы жүргізіледі.
Әскери дайындық бағдарламаларын меңгеру нәтижелерін анықтау үшін тест тапсырмаларын әзірлеу тиісті құрылымдық бөлімше арқылы жүзеге асырылады.
Әскери дайындық бағдарламалары бойынша оқушылар мен студенттерді тестілеу жыл сайын онлайн-режимде өткізіледі.
Әскери дайындық бағдарламалары бойынша оқушылар мен студенттерді тестілеу жыл сайын екінші тоқсанда онлайн-форматта жүргізіледі, соның ішінде интерактивтік жаттығулар жиынтығы бар үш өлшемді виртуалды полигон симуляторын пайдалану арқылы жүзеге асырылады.
Білім беру ұйымдары жыл сайын, кешіктірмей 1 шілде мен 15 қаңтарға дейін, ИС РДП ақпараттық жүйесіне келесі көрсеткіштер бойынша деректер енгізеді:
- кадрлық әлеует;
- оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз етілу;
- оқу-материалдық базамен қамтамасыз етілу;
- әскери дайындық бағдарламалары бойынша оқушылардың ағымдағы және қорытынды үлгерімі;
- өткізілген әскери-патриоттық тәрбие іс-шараларының саны;
- оқушылардың физикалық даярлық көрсеткіштері.
Тестілеу нәтижелері мен білім беру ұйымдары енгізген ақпаратқа талдау жасау негізінде, жыл сайын шілде айында білім беру ұйымдарындағы әскери дайындық сапасын мониторингтеу және талдау бойынша аналитикалық есеп дайындалады. Бұл есеп ағымдағы жағдайды бағалап, білім беру ұйымдарында әскери дайындық сапасын арттыруға ұсыныстар береді.
Аналитикалық есеп Қорғаныс министріне ұсынылады және ҚР Қорғаныс министрлігіндегі әскери-патриоттық тәрбие жөніндегі үйлестіру кеңесінің, сондай-ақ облыстар, республикалық маңызы бар қалалар мен астананың жергілікті атқарушы органдарындағы әскери-патриоттық тәрбие жөніндегі үйлестіру кеңестерінің отырыстарында таныстырылады.
Бұл бұйрық 2025 жылғы 29 қарашадан бастап қолданысқа енгізіледі.
