Қарағандыда баласына қатыгездік көрсеткен ана сот шешімімен жазаланды
Жоғарғы соттың (ЖС) баспасөз қызметінің мәліметінше, бұрын ерлі-зайыпты болған Қарағанды тұрғындары 4 жасар ұлды бірге тәрбиелеп отыр. Сот бұрын әкесін баланың анасының пайдасына алимент төлеуге міндеттеп, баланың онымен бірге тұратын жерін анықтап, әкесімен кездесу тәртібін бекіткен.
Кездесулердің бірінде әкесі баланың денесінен көгерген жерлерді байқаған. Сарапшының қорытындысына сәйкес, дене жарақаттары жеңіл дәрежедегі жарақаттар санатына жатқызылған. Сонымен қатар, балаға психомоторлық дамудың кешігуі, сөйлеу дамуының нашарлығы, жіті респираторлық вирустық инфекция, дене салмағының аздығы және тәрбиеге немқұрайлылық белгілері диагнозы қойылған.
Кейін әкесі телефон соғуынан баланың анасымен бірге тұрған пәтерінен зорлық-зомбылықтың салдарынан шығарылып, балаларды қолдау орталығына орналастырылғанын білген. Анасы баланың қолын байлап, үйінде жалғыз қалдырып, өзі кетіп қалған.
Ұзақ жылап жатқанын естіген көршілер кілт тесігінен қолдары серпімді жолақпен байланған, артқа бұрылып, жылап, бөлмені айналып жүгіріп бара жатқан баланы көрген. Олар жедел жәрдем шақырған.
Кейіннен әкесі ұлын өзінің алты бөлмелі жайлы жеке үйіне апарған, онда оның ата-анасы – баланың атасы мен әжесі де тұрады.
Соттың заңды күшіне енген үкімімен баланың ана ата-аналық міндеттерін орындамау немесе тиісінше орындамау, кәмелетке толмаған балаға қатыгездік көрсеткені үшін кінәлі деп танылды (ҚК-нің 140-бабының 2-бөлігі).
Қарағанды облысының кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты баланың ауыр халі анасымен бірге тұрған кезінде пайда болғанын анықтады. Керісінше ешқандай дәлел келтірілмеді.
Сот анасы баласын жалғыз қалдырып, оның қолын байлау арқылы оған нақты қауіп төндіргенін атап өтті.
Қорғаншылық және қамқоршылық органдары баланың мүдделеріне сәйкес келетін қорытынды ұсынды.
Осы мән-жайлар бойынша сот баланың әкесінің талаптарын толығымен қанағаттандырды: баланың анасының ата-ана құқықтары шектелді, баланың тұрғылықты жері әкесімен бірге болуы анықталды, анасына алимент төлеу міндеттелді, ал әкесі оны төлеуден босатылды.
Апелляциялық алқа ананың ата-аналық міндеттерін өрескел бұзуға және балаға қатыгездік көрсетуге әкеп соғатын кінәлі іс-әрекеті балаға физикалық күш көрсетуге әкеп соққан деп тауып, шешімді өзгеріссіз қалдырды.