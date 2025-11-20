#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Қоғам

Алакөл мемлекеттік табиғи қорығында ауыл тұрғындарына шөп шабуға жер учаскелері бөлінеді

20.11.2025 10:38
Экология және табиғи ресурстар министрі 2025 жылғы 1 қарашадағы бұйрығымен Алакөл мемлекеттік табиғи қорығында жергілікті тұрғындардың қажеттіліктері үшін шөп шабуға арналған ережелер бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шөп шабу жұмысы қорықтың арнайы бөлінген учаскелерінде ұйымдастырылады және Қазақстанның экологиялық заңнамасы талаптарына сәйкес жүргізіледі.

Шөп шабу кезінде мыналарға жол берілмейді:

  • өсімдіктер қалдықтары мен қоқысты жағу;
  • белгіленбеген жолдар арқылы көлік құралдарын пайдалану;
  • сирек кездесетін және қорғалатын өсімдіктер мен жануарлардың тіршілік ету орындарын бұзу.

Қорық заңнамалық талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асырады және шөп шабуға бөлінген учаскелердің жағдайын мониторингтейді.

Жергілікті тұрғындар, қорықтың сыртқы шекарасынан 60 шақырым радиуста орналасқан елді мекендерден, мемлекеттік орман қорының учаскелерінде шөп шабуға жер алу қажет болған жағдайда, қорыққа өз еркімен жазылған өтініш жолдайды.

Алакөл қорығында шөп шабуға арналған учаскелерді қолдану тәртібі

Мемлекеттік орман қорының учаскелерінде шөп шабу мүмкін болатын аумақтар әр жыл сайын шөп шабу басталғанға дейін қорық тарапынан орман шаруашылығы материалдары негізінде нақтыланып, жер бетінде көрсеткіш белгілермен белгіленеді.

Шөп шабуға мемлекеттік орман қоры құрамына кіретін және осы мақсатқа жарамды аумақтар, сондай-ақ табиғи орманмен жабылмаған алқаптар мен ашық жерлер қолданылады. Аталған жерлерде орманның табиғи қалпына келуі қарастырылмайды.

Қорық лес билеттерін орман пайдаланушыларға береді және оларға мемлекеттік орман қорының учаскелерінде нақты жер учаскелерін шөп шабу үшін ұсынады.

Шөп шабу лес билеттерінде көрсетілген мерзімде жүзеге асырылады. Бір орман пайдаланушыға берілетін учаскенің ауқымы 10 гектардан аспауы тиіс. Берілген учаскелерде құрылыс жүргізу және нысандар орналастыруға жол берілмейді.

Мемлекеттік орман қорының учаскелерінде шөп шабу Кодекстің 39-41 баптарында қарастырылған жағдайларда тоқтатылуы, шектелуі немесе толық тоқтатылуы мүмкін.

Қорық өз құзыреті шегінде мемлекеттік орман қорының учаскелерін шөп шабуға беру кезінде ашықтық пен заңдылық принциптерінің сақталуын қамтамасыз етеді.

Бұйрық 2025 жылғы 18 қарашадан бастап қолданысқа енгізіледі.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
