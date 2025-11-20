Өзбекстанда киберқылмыс өршіп барады
Фото: pixabay
Өзбекстанда азаматтар онлайн алаяқтардан қорғанудың жолдарын үйренуге кірісті.
Ол үшін "Кибермәдениетті көтеру" жобасы қолға алынды.
Тұрғындар цифрлық қауіпсіздік негіздерімен танысып арнайы білім алады, деп жазады qazaqstan.tv.
Мақсат –халықты өз деректерін қауіпсіз сақтауға, банк карталарын дұрыс пайдаланып, жалған веб-сайттар мен хабарламаларды тануға үйрету.
Көрші елде онлайн қылмыстар соңғы бес жылда 68 есеге өскен.
2019 жылы небәрі 863 киберқылмыс тіркелсе, өткен жылы олардың саны 58 мыңнан асқан.
Бүгінде әрбір екінші қылмыс цифрлық технологияларды қолдану арқылы жасалады.
Интернет алаяқтарынан келген шығын 160 млн долларға жуықтайды.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript