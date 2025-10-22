#Қазақстан
Қоғам

Полиция балаларды интернеттегі алаяқтардан қорғауға шақырды

Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2025 12:46 Фото: pexels
Тәртіп сақшылары балаларды интернеттегі алаяқтардан қорғау жолдарын еске салды.

Цифрлық технологиялардың дамуына байланысты балалардың интернет кеңістігіндегі қауіпсіздігі маңызды мәселеге айналып отыр. Соңғы уақытта алаяқтар балаларды алдаудың жаңа тәсілдерін қолдана бастаған.

Абай облысы полиция департаментінің мәліметінше, танымал онлайн ойындар мен ойын қауымдастықтары арқылы жасөспірімдерді алдауға бағытталған интернет-алаяқтық жағдайлары жиілеп кеткен.

Алаяқтар балалармен ойындарға арналған чаттар мен топтарда танысып, сенімге кіреді. Олар "виртуалды ақша" немесе "бонустар береміз" деген сылтаумен түрлі тапсырмалар ұсынады. Басында бәрі зиянсыз көрінгенімен, кейіннен алаяқтар баладан ата-анасының телефонына келген SMS-кодтарды сұрай бастайды. Осы кодтар арқылы олар ата-ананың аккаунттарына немесе банк қосымшаларына қол жеткізеді.

Кейбір жағдайларда балалар алаяқтардың жіберген QR-кодтарын сканерлеп, байқамай ақша аударып жібереді. Тіпті кейбір қылмыскерлер балалардың атына онлайн несие рәсімдеп, қаражатты өз пайдасына жаратады. Ал егер баланың өз банк картасы болса, "ойын жабдығын" немесе "виртуалды валютаны" арзан бағамен сатып алу сылтауымен алдап соғады.

Полиция ата-аналарға балалардың интернеттегі белсенділігін мұқият бақылап, олармен жиі сөйлесіп, онлайн қауіпсіздік ережелерін түсіндіруге кеңес береді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
