Қоғам

Түркістан облысында полицейлер заңсыз аң аулаған күдіктілерді құрықтады

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.11.2025 13:39 Фото: Zakon.kz
Түркістан облысында полицейлер тіркелмеген мылтықпен аң аулаған күдіктілерді ұстады.

Созақ аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері "Браконьер" жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында заңсыз аңшылықпен айналысқан екі тұрғынды ұстады.

Рейд кезінде табиғатты қорғау тобының полицейлері мен орман шаруашылығы инспекторлары мал жайылымы маңында күдік тудырған УАЗ автокөлігін тоқтатқан.

Тексеру жүргізу барысында көлік ішінде болған екі ер адам қашып кетуге әрекеттенген, алайда көп ұзамай ұсталды.

Оқиға орнынан екі жабайы қабанның мүшеленген еті, тіркелмеген 3 аңшы мылтығы және 30-дан астам оқ-дәрі тәркіленді. Қазіргі уақытта заңсыз аңшылық дерегі бойынша тиісті сараптамалар тағайындалып, тергеу амалдары жүргізілуде.

Ақтөбе облысында полицейлер қару иелерін тексерді
14:08, Бүгін
Ақтөбе облысында полицейлер қару иелерін тексерді
Ақмола облысында заңсыз аң аулаған астаналық азамат ұсталды
15:58, 17 қыркүйек 2024
Ақмола облысында заңсыз аң аулаған астаналық азамат ұсталды
Түркістан облысында экстремистік материалдарды таратқан топ ұсталды
10:05, 10 наурыз 2025
Түркістан облысында экстремистік материалдарды таратқан топ ұсталды
