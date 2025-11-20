-7°С-тен +18°С-қа дейін: Астана, Алматы және Шымкент тұрғындарын алдағы күндері қандай ауа райы күтеді
Егер Астанада қыстың алғашқы суықтары байқалса, Алматы мен Шымкентте әлі де күзгі жылылық сақталады.
Астана
21 қараша: өзгермелі бұлттылық, кей жерлерде жауын-шашын (жаңбыр, қар), жергілікті боран, тұман, көктайғақ. Жел – 9-14 м/с. Түнде және күндіз +1…+3°С.
22 қараша: өзгермелі бұлттылық, жауын-шашынсыз. Түнде көктайғақ. Желдің екпіні 10 м/с-қа жетеді. Түнде -5…-7°С, күндіз -2°С.
23 қараша: өзгермелі бұлттылық, түстен кейін жаңбыр. Жел оңтүстік-батыстан 9-14 м/с, күндіз 15-20 м/с. Түнде -2°С, күндіз +5…+7°С.
Алматы
21 қараша: өзгермелі бұлттылық, жауын-шашын жоқ. Түнде және таңертең тұман. Жел әлсіз. Түнде +2…+4°С, күндіз +12…+14°С.
22 қараша: өзгермелі бұлттылық. Түнде +3…+5°С, күндіз +11…+13°С.
23 қараша: өзгермелі бұлттылық, жауын-шашынсыз. Түнде +2°С, күндіз +9…+11°С.
Шымкент
21 қараша: өзгермелі бұлттылық, жауын-шашын жоқ. Жел оңтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Түнде -1…+1°С, күндіз +14…+16°С.
22-23 қараша: өзгермелі бұлттылық, жауын-шашынсыз. Жел шығыс, солтүстік-шығыс бағытынан 8-13 м/с. Түнде +1…+3°С, күндіз +16…+18°С.
Синоптиктердің бұрын хабарлауынша, 20-22 қараша 2025 жылдары Қазақстанның көп бөлігінде атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты ауа райы тұрақсыз болады деп болжануда.