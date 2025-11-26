Апта соңына қарай Алматыда ауа температурасы -2°С-қа дейін төмендейді
Астана
27 қараша: ауыспалы бұлттылық, аздаған жауын-шашын (жаңбыр, қар). Жел 7–12 м/с. Ауа температурасы түнде және күндіз шамамен 0°С.
28 қараша: ауыспалы бұлттылық, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Әлсіз жел болуы мүмкін. Түнде -4…-6°С, күндіз -1…-3°С.
29 қараша: ауыспалы бұлттылық, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Жел 12 м/с-қа дейін күшейеді. Түнде -7…-9°С, күндіз -2°С.
Алматы
27 қараша: ауыспалы бұлттылық, жауын-шашынсыз. Түнде +2°С, күндіз +12…+14°С.
28 қараша: ауыспалы бұлттылық, жауын-шашынсыз. Әлсіз жел болуы мүмкін. Түнде +2°С, күндіз +11…+13°С.
29 қараша: ауыспалы бұлттылық, жауын-шашынсыз. Түнде -2°С, күндіз +9…+11°С.
Шымкент
27 қараша: аз бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде -1…+1°С, күндіз +16…+18°С.
28 қараша: аз бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел екпіні 10 м/с-қа дейін жетеді. Түнде +1…+3°С, күндіз +14…+16°С.
29 қараша: аз бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 5–10 м/с. Түнде -2°С, күндіз +12…+14°С.
Синоптиктердің айтуынша, 29 қарашада Қазақстанда -13°С-қа дейін аяз күтіледі.