#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
518.19
597.32
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
518.19
597.32
6.43
Қоғам

Курьер мен такси жүргізушілеріне вакцина тегін салынуы мүмкін

Курьер, курьеры, доставщик, доставщики, курьерская служба, служба доставки, доставка, малый и средний бизнес, малый бизнес, средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятый, самозанятые, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.11.2025 10:02 Фото: pexels
Елімізде курьер мен такси жүргізушілеріне тұмауға қарсы вакцина тегін салынуы мүмкін.

Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарованың айтуынша, келесі жылы осы мәселе көтеріліп, талқыға салынбақ, деп жазады qazaqstan.tv.

Жалпы, курьер мен такси қызметінде жұмыс істейтін азаматтарға тегін екпе егу көрші Ресей елінде қолданылып жатқан тәжірибе.

Осы ретте айта кетейік, Қазақстанда өз бетінше ақылы түрде екпе салдыратындар және 2 миллионнан астам вакцинаны тегін алатын азаматтар бар.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Банк картасын онлайн рәсімдеуге тыйым салынуы мүмкін
16:32, 31 наурыз 2025
Банк картасын онлайн рәсімдеуге тыйым салынуы мүмкін
Вице-министр ұйықтамай жолға шығатын такси жүргізушілерін сынады
19:45, 15 қыркүйек 2025
Вице-министр ұйықтамай жолға шығатын такси жүргізушілерін сынады
Көлік министрлігі такси жүргізушілерін "жолаушыларды тасымалдау құқығынан" айыратын жағдайларды айтты
16:15, 12 маусым 2024
Көлік министрлігі такси жүргізушілерін "жолаушыларды тасымалдау құқығынан" айыратын жағдайларды айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: