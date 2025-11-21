#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
518.19
597.32
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
518.19
597.32
6.43
Қоғам

Қазақстанда алдағы демалыс күндері қар мен жаңбыр жауады

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.11.2025 13:51 Фото: unsplash
Атлантикалық циклонның әсерінен алдағы күндері Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз сипатқа ие болады. Бұл туралы Zakon.kz-ке "Қазгидромет" РМК синоптиктері хабарлады.

Белгілі болғандай, 22–24 қараша аралығында елдің солтүстігінде, шығысында және орталығында жаңбыр мен қар жауады. Сондай-ақ көктайғақ пен бұрқасын болуы мүмкін.

"Тек Қазақстанның батысында, оңтүстігінде және оңтүстік-шығысында ауа райы негізінен жауын-шашынсыз болады", – деп мәлімдеді "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.

Сонымен қатар республика бойынша тұман түсіп, жел күшеюі күтіледі.

Температуралық фонға келсек, айтарлықтай өзгерістер болжанбайды.

Метеорологтар бұған дейін, 2025 жылғы 21 қарашада, бүкіл ел бойынша тұман болатынын хабарлаған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Синоптиктердің болжамы: Қазақстанның ірі қалаларында алдағы күндері жел мен тұман болады
14:32, Бүгін
Синоптиктердің болжамы: Қазақстанның ірі қалаларында алдағы күндері жел мен тұман болады
Демалыс күндері Қазақстанда бұрқасын, жаңбыр және -23°C дейін күн суытады
14:13, 07 ақпан 2025
Демалыс күндері Қазақстанда бұрқасын, жаңбыр және -23°C дейін күн суытады
Қазақстанның екі өңірінде ауа райы күрт бұзылады: қар мен жаңбыр жауады
13:02, 08 қазан 2025
Қазақстанның екі өңірінде ауа райы күрт бұзылады: қар мен жаңбыр жауады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: