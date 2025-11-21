#Халық заңгері
Спорт жаңалықтары
Қоғам

Қазақстан мен Армения лидерлері өзекті халықаралық мәселелерді талқылады

Брифингте Тоқаев келіссөздерде маңызды тақырыптардың бірі өнеркәсіп, көлік және логистика, энергетика, ауыл шаруашылығы, цифрландыру, құрылыс және басқа салалардағы серіктестікті кеңейту мәселесі болғанын айтты. Пашинян 20 қараша 2025 жылы ресми сапармен Астанаға келді. 21 қарашада тар және кең құрамда келіссөздер өтті., сурет - Zakon.kz жаңалық 21.11.2025 15:26 Сурет: akorda.kz
Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Армения премьер-министрі Никол Пашинянмен келіссөздер нәтижесінде БАҚ өкілдеріне брифингте Украинадағы жағдайға қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ Президенті Дональд Трамптың Украинадағы ахуалды реттеуге бағытталған күш-жігеріне және ұсынған жоспарына қолдау білдірді

Мемлекет басшысының айтуынша, тараптар аймақтық және халықаралық өзекті мәселелер бойынша пікір алмасып, екі елдің көптеген түйткілге қатысты ұстанымдары ұқсас екенін растаған.

"Қазіргі күрделі геосаяси жағдайда АҚШ Президенті Дональд Трамптың Украинадағы ахуалды реттеуге бағытталған күш-жігерін және ұсынып жатқан жоспарын қолдаймын. Сондай-ақ Қазақстан Армения мен Әзербайжанның бейбітшілік жолындағы ортақ ұмтылысын толық қолдайды, – деді Президент.

Брифингте Тоқаев келіссөздерде маңызды тақырыптардың бірі өнеркәсіп, көлік және логистика, энергетика, ауыл шаруашылығы, цифрландыру, құрылыс және басқа салалардағы серіктестікті кеңейту мәселесі болғанын айтты.

Пашинян 20 қараша 2025 жылы ресми сапармен Астанаға келді. 21 қарашада тар және кең құрамда келіссөздер өтті.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
