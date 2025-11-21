#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
518.66
597.44
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
518.66
597.44
6.56
Саясат

Тоқаев Әлиевке Қазақстан мен Арменияның тікелей сауда жасауына жағдай жасағаны үшін алғыс айтты

Қасым-Жомарт Тоқаев, Астана, Әлиев, Қазақстан, Армения, сауда, алғыс айту, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.11.2025 16:15 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Әзербайжан басшысына санкцияларды алып тастап, өз елі арқылы екіжақты тікелей сауда жүргізу туралы шешім қабылдағаны үшін ризашылық білдірді. Бұл туралы Қасым-Жомарт Тоқаев Никол Пашинянмен бірге БАҚ өкілдеріне арнап өткізген брифингте айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы Арменияға Қазақстан бидайының алғашқы 1 мың тоннасы жеткізілгенін баса атап өтті.


"Мен Әзербайжан басшысына санкцияларды алып тастап, өз елі арқылы екіжақты тікелей сауда жүргізу туралы шешім қабылдағаны үшін ризашылығымды білдірдім. Мысалы, биылғы қараша айында Әзербайжан аумағы арқылы Арменияға Қазақстан бидайының алғашқы 1 мың тоннасы жеткізілді. Бұл бастаманың саяси және экономикалық мән-маңызы айрықша. Біз Арменияға жоғары сапалы астық өнімдерін және басқа да тауарларды тұрақты түрде жеткізуге дайынбыз Осы бағыттағы жұмысқа күш-жігерімізді жұмылдыруға уағдаластық. Екі ел арасында тікелей әуе рейсін ашу және әуемен жүк тасымалдау жұмысын ретке келтіру – маңызды міндеттің бірі", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев. 

Бұған дейін Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Армения премьер-министрі Никол Пашинянмен болған келіссөздері нәтижесінде БАҚ өкілдері алдында брифинг өткізіп, Украинадағы жағдайға қатысты пікір білдірген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Тоқаев Integra Construction KZ бенефициар меншік иесін қабылдады
18:40, 21 қараша 2025
Тоқаев Integra Construction KZ бенефициар меншік иесін қабылдады
Тоқаев Әлиевке алғыс айтты
17:31, 03 шілде 2024
Тоқаев Әлиевке алғыс айтты
Қазақстан мен Армения лидерлері өзекті халықаралық мәселелерді талқылады
15:26, 21 қараша 2025
Қазақстан мен Армения лидерлері өзекті халықаралық мәселелерді талқылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: