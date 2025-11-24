#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Қоғам

Қазақстанда оқушылардың негізгі дағдыларын бағалайтын халықаралық зерттеу басталды

Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа, школьники, ученики, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.11.2025 09:02 Фото: akorda.kz
2025 жылғы 24 қараша мен 5 желтоқсан аралығында ЭЫДҰ-ның мектептерге арналған халықаралық PISA зерттеуі жүргізіледі. Оған еліміз бойынша 1 мың білім беру ұйымдары мен 15 жасқа толған 40 мыңнан астам қазақстандық оқушы қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 24 қарашадағы ҚР Оқу-ағарту министрлігінің мәлімдемесінен белгілі болды.

Зерттеу дәстүрлі PISA әдістемесіне негізделген және оқу сауаттылығы, математика, жаратылыстану ғылымдары бойынша функционалдық сауаттылықтың негізгі дағдыларын бағалайды. Сонымен қатар бұл зерттеу арқылы білім беру ұйымдарына сыртқы бағалау жүргізіледі. Оның нәтижелері оқушылардың оқу үлгеріміне әсер ететін негізгі факторларды анықтауға бағытталған.

"Мектептерге арналған PISA зерттеуі жыл сайын жүзеге асырылады. Дәстүрлі PISA зерттеуінен айырмашылығы, ол әр мектеп бойынша сыртқы бағалау жүргізе отырып, нәтижесінде білім беру ұйымдарының басшыларына оқу орындарының күшті және әлсіз жақтарын анықтауға мүмкіндік беретін есептер жолданады. Бұл әрбір білім беру ұйымына білім беру процесін жақсартуға ықпал ететін қажетті шараларды қабылдауға көмектеседі", – деп атап өтті Білім беру саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің төрағасы Серік Әшіров.

Белгілі болғандай, Мектептерге арналған PISA зерттеуін Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы жүргізеді. Оған 2021-2024 жылдар аралығында еліміздің 3000-нан астам білім беру ұйымдары қатысты. Зерттеудің Қазақстандағы үйлестірушісі – А. Байтұрсынұлы атындағы ұлттық зерттеулер және білімді бағалау орталығы.

Бұған дейін Жезқазғанда әлемдік деңгейдегі геологиялық кластер ашылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Оқушылардың білімін жаңа тәсілмен бағалау: Білім министрлігі мәлімдеме жасады
12:20, 15 сәуір 2024
Оқушылардың білімін жаңа тәсілмен бағалау: Білім министрлігі мәлімдеме жасады
Еліміздегі мектептерде білім беру қызметінің сапасы тексеріледі
10:15, 24 қыркүйек 2025
Еліміздегі мектептерде білім беру қызметінің сапасы тексеріледі
Қазақстанда грант конкурсына өтініш беру басталды
10:09, 13 шілде 2023
Қазақстанда грант конкурсына өтініш беру басталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: