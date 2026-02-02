#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
501.02
597.27
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
501.02
597.27
6.59
Қоғам

Халықаралық ғылыми жобалар байқауларының жеңімпаздары университетте оқуға грант алады

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.02.2026 15:54 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 15 қаңтардағы Білім беру министрінің міндетін атқарушының бұйрығымен жалпы білім беру пәндері бойынша халықаралық олимпиадалар, халықаралық ғылыми жобалар, байқаулар, конкурстар жеңіспаздары, спорттық жарыстар тізіміне өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, соңғы үш жылдағы жеңімпаздарға университеттерде білім беру грантын беру арқылы қабылдау жүргізілетін халықаралық олимпиадалар мен халықаралық ғылыми жобалар байқауларына іріктеу критерийлеріне толықтырулар енгізілді.

Халықаралық ғылыми жобалар байқауларына іріктеу келесі критерийлер бойынша жүргізіледі:

  • Аккредитация – халықаралық деңгейдегі ғылыми жобалар байқауына қатысудан бұрын қатысушы ел үшін міндетті рәсім.
  • Қазақстанның құрамасы халықаралық ғылыми жобалар байқауының ұйымдастырушылары белгілеген квотаға сәйкес қалыптастырылады.
  • Халықаралық деңгейдегі ғылыми жобалар байқауына қатысудың негізгі шарты – әр елден бір ғана құраманың ұсынылуы; құраманың мүшелер саны ешбір жағдайда өзгертілмейді.
  • Құраманы республикалық бюджет есебінен қаржыландыру.
  • Барлық құрлықтардың елдерінің қатысуы (80-нен астам ел).
  • Ұйымдастыратын ел жыл сайын ауысып отырады.
  • Олимпиаданы үздіксіз 15 жыл бойы өткізу.
  • Қатысушы елдер санының артуы.
  • Әр елден бір ғана құраманың қатысуы.
  • Нәтижелерді ұйымдастыратын елдің ресми сайтында жариялау және оларды ұсыну.

Бұйрық 2026 жылғы 10 ақпаннан бастап күшіне енеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Доллардың бағамы 2 ақпандағы саудада бірден 4 теңгеге өсті
16:13, Бүгін
Доллардың бағамы 2 ақпандағы саудада бірден 4 теңгеге өсті
Республикалық және халықаралық олимпиадалар мен конкурстарды іріктеу қағидалары бекітілді
15:26, 05 маусым 2025
Республикалық және халықаралық олимпиадалар мен конкурстарды іріктеу қағидалары бекітілді
Жүк тасымалы бойынша автокөлікпен халықаралық қатынастардағы ережелерге өзгерістер енгізілді
14:36, 14 қаңтар 2026
Жүк тасымалы бойынша автокөлікпен халықаралық қатынастардағы ережелерге өзгерістер енгізілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: