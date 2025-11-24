#Халық заңгері
Қоғам

Еңбек министрлігі ауысымдық жұмыс кестесіне қатысты түсініктеме берді

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.11.2025 16:23 Фото: pexels
ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі "Білу маңызды" айдарында ақпараттық материалдар жариялауды жалғастыруда. Бұл жолы ведомство қазақстандықтарға ауысымдық жұмыс кестесін дұрыс белгілеу тәртібін түсіндірді, деп жазады Zakon.kz.

Мәселе жөнінде Мемлекеттік еңбек инспекциясы комитетінің бас сарапшысы Жеңіс Рүстемов түсініктеме берді.

Оның айтуынша, ауысымдық жұмыс Трудовой кодекс талаптарына сәйкес жұмыс берушінің өндірістік процесі немесе өндірістік қызмет режимі күнделікті жұмыс уақытынан асып кеткен жағдайда енгізілуі мүмкін.

"Тәуліктің ішінде екі, үш немесе төрт ауысым жұмыс істеген жағдайда бұл – ауысымдық жұмыс деп танылады. Әр ауысымның ұзақтығы мен бір ауысымнан екінші ауысымға көшу тәртібі арнайы кестелермен белгіленеді. Жұмыс ауысымының ең ұзақ ұзақтығы 12 сағаттан аспауы тиіс", – деп түсіндірді маман.

Егер жұмыс уақыты заңсыз ұзартылса, жұмыс беруші Әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодекс аясында жауапкершілікке тартылады.

Бұған дейін жұмыс істейтін ата-аналар үшін қысқартылған жұмыс күні енгізу бастамасы Үкіметте қаралатыны хабарланған еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
