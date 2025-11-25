#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Қоғам

Алматыда салық қарыздары бар көліктерді айып тұрағына қоя бастады

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.11.2025 12:45 Фото: Zakon.kz
Алматы мемлекеттік кірістер департаменті, полиция департаменті және аймақтық жеке сот орындаушылары палатасымен бірлесіп "Қарызкер" жедел-профилактикалық шарасын өткізуде. Шара автокөліктерге салынған салық қарыздарын өндіріп алу мақсатында ұйымдастырылып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қарыздары бар автокөліктер, жеке сот орындаушыларының шешімі бар тұлғаларға қатысты, "Сергек" камералары арқылы анықталып, қарыз толығымен өтелгенше айып тұрағына қойылады.

"Бүгінгі таңда автокөлік салығы бойынша қарыз көлемі 4,5 млрд теңгені құрайды. Қарыздың негізгі бөлігі 4000 куб. см көлемінен асатын қозғалтқышы бар көліктерге тиесілі", – деп хабарлады МКД Алматы.

МКД Алматы автокөлік иелерін салық қарыздарын мүмкіндігінше тез төлеуге шақырады. Әйтпесе, көліктер айып тұрағына қойылып, сот орындаушыларының қызметі үшін қосымша шығындар пайда болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Түркістан облысында айыппұлы төленбеген 300-ден астам көлік айыптұраққа қойылды
15:46, 29 желтоқсан 2023
Түркістан облысында айыппұлы төленбеген 300-ден астам көлік айыптұраққа қойылды
Алматыда отбасылық жанжалға қатысы бар ер адамның аңшылық қаруы тәркіленді
14:32, 23 қаңтар 2025
Алматыда отбасылық жанжалға қатысы бар ер адамның аңшылық қаруы тәркіленді
Астанада алимент бойынша қарызы барлардың көлігі тәркіленіп жатыр
16:52, 07 наурыз 2024
Астанада алимент бойынша қарызы барлардың көлігі тәркіленіп жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: