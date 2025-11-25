Алматыда салық қарыздары бар көліктерді айып тұрағына қоя бастады
Алматы мемлекеттік кірістер департаменті, полиция департаменті және аймақтық жеке сот орындаушылары палатасымен бірлесіп "Қарызкер" жедел-профилактикалық шарасын өткізуде. Шара автокөліктерге салынған салық қарыздарын өндіріп алу мақсатында ұйымдастырылып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қарыздары бар автокөліктер, жеке сот орындаушыларының шешімі бар тұлғаларға қатысты, "Сергек" камералары арқылы анықталып, қарыз толығымен өтелгенше айып тұрағына қойылады.
"Бүгінгі таңда автокөлік салығы бойынша қарыз көлемі 4,5 млрд теңгені құрайды. Қарыздың негізгі бөлігі 4000 куб. см көлемінен асатын қозғалтқышы бар көліктерге тиесілі", – деп хабарлады МКД Алматы.
МКД Алматы автокөлік иелерін салық қарыздарын мүмкіндігінше тез төлеуге шақырады. Әйтпесе, көліктер айып тұрағына қойылып, сот орындаушыларының қызметі үшін қосымша шығындар пайда болады.
