#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Қоғам

Алматыда ҰОС ардагері 101 жасқа толды

Алматыда ҰОС ардагері 101 жасқа толды, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.11.2025 16:36 Сурет: Алматы гарнизоны баспасөз қызметі
Ұлы Отан соғысының ардагері Виктор Карпович Изюмников 101 жасқа толды. Оны құттықтауға Алматы қаласы Медеу ауданының Қорғаныс істері жөніндегі басқармасының әскери қызметшілері келіп, Қазақстанның қорғаныс министрінің атынан құттықтау хатын табыстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Виктор Карпович соғыстың басым бөлігін бастан өткерген. Ол Венаны азат етуге қатысқан, Австрия мен Венгрия аумақтарында шайқасты. Чехословакия шекарасындағы Зноймо қаласын азат етіп, дәл сол жерде Жеңіс күнін қарсы алған. Қызмет барысында ол аға сержант шеніне дейін көтерілді.

Ардагер II дәрежелі Отан соғысы орденімен, "Жауынгерлік ерлігі үшін" медалімен, сондай-ақ бірқатар мерейтойлық медальдармен марапатталған.

Сурет: Алматы гарнизоны баспасөз қызметі

Виктор Изюмников Батыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Оның туған жері – Зеленов ауданындағы Чернояров хуторы. Әкесі Карп Варфоломеевич пен анасы Клавдия Зиновьевна бес бала тәрбиелеген – төрт ұл және бір қыз.

Соғыс басталғанда әкесі мен үлкен ағасы Георгий майданға аттанды. Виктор мектепті 1942 жылы бітіріп, тамыз айында повестка алған. Көп ұзамай екінші ағасы Николай да әскерге шақырылған.

Виктор Оралда орналасқан, Ленинградтан эвакуацияланған байланыс әскери училищесіне түсті. 1943 жылдың маусымында курсанттар тобы әуе-десант әскерлеріне жіберіліп, Виктор 17-ші гвардиялық әуе-десант бригадасына тағайындалды. Кейін бригада 106-шы атқыштар дивизиясының 355-ші гвардиялық полкіне айналып, Будапешт маңына жіберілді. Соғыс соңында Виктор Карпович аға сержант шеніндегі радиостанция бастығы болды.

Сурет: Алматы гарнизоны баспасөз қызметі

1947 жылдың наурызында демобилизацияланды. Әкесі аман оралғанымен, екі ағасы соғыстан қайтпай, майданда қаза тапты.

Соғыстан кейінгі өмірі және қызметі

Соғыстан кейін Виктор Карпович Орал ауыл шаруашылығы техникумында оқып, агроном болуды армандады. Кейін Мәскеудегі Тимирязев атындағы ауыл шаруашылығы академиясына түсті, онда үздік оқып, Сталин стипендиаты атанды. Академияда болашақ жары Валентинаны кездестіріп, төртінші курста екеуі шаңырақ көтерді. Кейін олар бірге Оралға оралып, 60 жыл бірге өмір сүрген.

1971 жылы Виктор Изюмников Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің аппаратына шақырылып, ауыл шаруашылығы бөлімінің меңгерушісі болды. Кейін Үкімет істерін басқару жөніндегі орынбасар, ал 1983 жылы — басқарушы болып тағайындалды. Ол Министрлер Кеңесі Президиумының құрамында да болды және жылына 40 мыңға жуық құжат айналымын қадағалады.

Сурет: Алматы гарнизоны баспасөз қызметі

Ол Қазақстанның көрнекті қайраткерлері Бәйкен Әшімов, Василий Гребенюк, Сұлтан Жиенбаев және Нұрсұлтан Назарбаевпен бірге қызмет атқарған.

Виктор Изюмников — Қазақстанның еңбек сіңірген агрономы, экономика ғылымдарының кандидаты, екі мәрте Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің депутаты, КПК Орталық Комитетінің мүшесі. Ол Октябрь революциясы орденімен, Еңбек Қызыл Ту орденімен, "Құрмет" орденімен, "Құрмет белгісі" орденімен, Жоғарғы Кеңес Президиумының екі Құрмет грамотасымен, көптеген дипломдармен марапатталған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыда ҰОС ардагері 100 жасқа толды
13:45, 30 мамыр 2025
Алматыда ҰОС ардагері 100 жасқа толды
Алматыда тұратын соғыс ардагері Ізгілік Дабаев 102 жаста
11:43, 06 шілде 2024
Алматыда тұратын соғыс ардагері Ізгілік Дабаев 102 жаста
Жетісу облысында Ұлы Отан соғысының ардагері Ысқақ Құсайыновты 101 жасқа толды
21:30, 14 қаңтар 2025
Жетісу облысында Ұлы Отан соғысының ардагері Ысқақ Құсайыновты 101 жасқа толды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: