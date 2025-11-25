Бурабайдағы тылсым табиғаттың шығу тарихы жайлы ерекше аңыз баяндалды
"Бурабай" мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің қызметкерлері Бурабай ауылынан 7 шақырым жерде орналасқан көрікті орындардың бірі – Иманаев бұлағы туралы аңызды айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Иманаев бұлағын жұртшылық кейде бұлақ, кейде бастау, тіпті шағын сарқырама деп те атайды. Ол таудан бастау алады, жалпы ұзындығы – 8 шақырым. Су сатылы ағынмен жоғарыдан төмен сырғып, шамамен 2 метр биіктіктегі үш сатылы шағын сарқырама түзеді. Бұлақ "биші қайыңдар" тоғайы арқылы өтіп, Бурабай көліне құяды. Алайда оның суын ішуге болмайды, себебі құрамында йод пен темір мөлшері өте жоғары.
Парк қызметкерлері бұлақтың пайда болуы туралы мынадай әдемі аңызды жеткізді:
"Ежелгі таулардың соңғы қорғаушысы – Ақбура құлаған сәтте, жер оның ауырлығынан селт етпей тоқтап қалғандай болды. Ол жай ғана батыр емес еді: жүрегінде желдердің күші, жанында қазақ даласының ғасырлар бойы сақтаған жарығы бар болатын. Ол өз атын білмегендерді де соңғы демі қалғанша қорғап өтті. Күш-қуаты таусылған кезде жерге оның бір тамшы қаны тамды, артынан – бір тамшы жасы. Осы екі тамшы топыраққа сіңіп, дәл сол жерде тірі, мөлдір бұлақ атқылады. Бұлақ төмен қарай ағып, өзімен бірге батырдың қайғысы мен абыройын ала жөнелді. Дәстүрлі көне көлге жеткенде, ол көлді ғасырлар бойғы ұйқысынан оятқан деседі. Міне, солай Иманаев бұлағы дүниеге келген. Аңыз бойынша, оның суында Ақбураның күші мен ел тыныштығы үшін жасаған құрбандығының ізі сақталған. Ал егер тыныштықта бұлақтың сылдыр суына құлақ түрсеңіз, дала батырдың есімін әлі де сақтап тұрғандай әлсіз үн естіледі", – делінеді аңызда.
