Оқиғалар

Жамбыл облысында жоғалып кеткен көліктегі үш жігіт аман-есен табылды

Құмды дала, Жамбыл облысы, Меркі ауданы, жоғалған үш адам, көлік, құтқарушылар, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.11.2025 13:06 Сурет: Zakon.kz
Меркі ауданы, Татты ауылынан 30 шақырым қашықтықта ТЖМ қызметкерлері полиция қызметкерлерімен бірлесіп ауқымды іздестіру операциясын жүргізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, кешке үш жас жігіт автокөлікпен шығып, құмды жерде адасып кеткен.

"Іздеуге кинологиялық есептер мен ТЖМ ұшқышсыз ұшу аппараттары жұмылдырылды. Іздестіру тобы үш адамды тауып алды. Оларға медициналық көмек қажет болған жоқ", делінген ведомство хабарламасында.

ТЖМ еске салады: кісі аяғы жету қиын немесе таныс емес аудандарға барғанда әрдайым жақындарыңызға маршрутты хабарлаңыз, су қоры мен зарядталған телефондарды алыңыз, сондай-ақ тәуліктің қараңғы уақытында жол жүруден бас тартыңыз.

Бұған дейін қарағандылық әйел үш баласына алаңдап, құтқарушылар көмегіне жүгінгенін жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
