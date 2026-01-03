Ақмола облысында құтқарушылар өз үйінде қиындыққа ұшыраған әжеге көмек көрсетті
2026 жылғы 3 қаңтарда Зеренда ауылында ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің (ТЖМ) жедел-құтқару бөлімінің қызметкерлері полиция қызметкерлерімен бірлесіп жеке тұрғын үйлердің бірінде құтқару жұмыстарын жүргізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің мәліметінше, 78 жастағы әже құлап қалған және өз бетімен тұра алмай, үйінде қамалып қалған.
Үйге кіру үшін құтқарушылар арнайы құралдарды қолданған. Үйге кіргенде олар әжені еденнен тапқан.
"Зардап шеккен адам жедел медициналық көмек бригадасына тапсырылды", – делінген хабарламада.
ҚР ТЖМ қарт адамдарды қараусыз қалдырмауға кеңес береді.
Еске салсақ, бұған дейін құтқарушылар Ақтөбе облысында адасқан тұрғынды тауып алған болатын.
