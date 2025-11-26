Бұрынғы полиция қызметкерлері мен судьялар мектептерде мұғалім болып жұмыс істей алады
Фото: Zakon.kz
Білім министрлігі мұғалімдер қызметінің типтік біліктілік сипаттамаларына өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар құқық қорғау және сот органдарында қызмет еткен тұлғаларға, сондай-ақ басқа мамандық бойынша білім алған және педагогикалық қайта даярлық курсынан өткен адамдарға білім беру ұйымдарында "Құқық негіздері" пәнінің мұғалімі және кәсіби бағдар беру мұғалімі лауазымына жұмысқа орналасуға мүмкіндік береді.
Құжат "Ашық нормативтік-құқықтық актілер" сайтында 10 желтоқсанға дейін қоғамдық талқылауға қойылған.
