Қоғам

Бұрынғы полиция қызметкерлері мен судьялар мектептерде мұғалім болып жұмыс істей алады

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.11.2025 13:38 Фото: Zakon.kz
Білім министрлігі мұғалімдер қызметінің типтік біліктілік сипаттамаларына өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар құқық қорғау және сот органдарында қызмет еткен тұлғаларға, сондай-ақ басқа мамандық бойынша білім алған және педагогикалық қайта даярлық курсынан өткен адамдарға білім беру ұйымдарында "Құқық негіздері" пәнінің мұғалімі және кәсіби бағдар беру мұғалімі лауазымына жұмысқа орналасуға мүмкіндік береді.

Құжат "Ашық нормативтік-құқықтық актілер" сайтында 10 желтоқсанға дейін қоғамдық талқылауға қойылған.

Оқи отырыңыз
55 мың қазақстандық бала жаңа мектептерде білім алады
13:51, 01 қыркүйек 2023
55 мың қазақстандық бала жаңа мектептерде білім алады
Қазақстандық балабақшалар мен мектептерде арнайы педагогтардың ставкалары пайда болады
13:37, 23 желтоқсан 2024
Қазақстандық балабақшалар мен мектептерде арнайы педагогтардың ставкалары пайда болады
2025 жылдан бастап еліміздегі балалар бейінді лагерлері қалай жұмыс істейді
12:08, 22 қараша 2024
2025 жылдан бастап еліміздегі балалар бейінді лагерлері қалай жұмыс істейді
