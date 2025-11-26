#Халық заңгері
Қоғам

"Бәйтерек" холдингі инвестициялық бағытқа көшеді

Олжас Бектенов "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ директорлар кеңесінің отырысын өткізді. Отырыста холдингтің әрі қарайғы трансформациясы талқыланды. Бұл шара Мемлекет басшысының нақты секторды қолдауды күшейту және инвестиция тарту жөніндегі тапсырмалары аясында өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Олжас Бектенов "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ директорлар кеңесінің отырысын өткізді. Отырыста холдингтің әрі қарайғы трансформациясы талқыланды. Бұл шара Мемлекет басшысының нақты секторды қолдауды күшейту және инвестиция тарту жөніндегі тапсырмалары аясында өтті.

Премьер-министрдің ресми сайтында айтылғандай, холдинг қызметінің кеңеюі мен инвестициялық саясатының жаңартылуына байланысты 2026 жылға арналған директорлар кеңесінің жұмыс жоспары қаралып, бекітілді.

Құжат трансформациялық күн тәртібін жүзеге асыру, корпоративтік басқаруды жетілдіру, бизнесті қолдау құралдарының тиімділігін арттыру және еншілес құрылымдардың инвестициялық қызметін кеңейту мәселелерін қамтиды.

Директорлар кеңесі "Бәйтерек" ұлттық инвестициялық холдингі" АҚ-ның трансформациясын мақұлдады. Инвестхолдингке инфрақұрылымдық, экспорттық және индустриялық жобаларды қолдау бойынша қосымша функциялар беріледі. Негізгі мақсат – капиталды белсенді тарту, ішкі өндірісті және импорталмастыруды дамыту. Сондай-ақ шикізаттық емес экспорттың үлесін ұлғайтуға және бәсекеге қабілетті бизнесті қалыптастыруға баса назар аударылуда. Нәтижесінде жоғары өнімді кәсіпорындар ашылып, жаңа жұмыс орындары құрылмақ. Бұл экономиканың сапалы дамуын және халық табысының ұлғаюын қамтамасыз етеді.

"Құрылымы және мазмұны жағынан қайта құру нәтижесінде Холдинг біз басым деп айқындайтын секторларға қаржы, құзыреттер және жаңа технологиялар алып келетін ірі инвесторларды тарту жөніндегі тиімді тетікке айналуға тиіс. Алда ауқымды жұмыс күтіп тұр", — деді Олжас Бектенов.

Президенттің жалпыға бірдей цифрландыру жөніндегі тапсырмаларын жүзеге асыру шеңберінде Холдинг басшылығының кәсіпкерлікті қолдау саласына ЖИ құралдарын енгізу бойынша жаңа пайдалы әсер коэффициенті белгіленді. Сондай-ақ тартылатын шетелдік инвестициялардың көлеміне баса назар аудара отырып, төраға орынбасарларының жетекшілік ететін бағыттары бойынша пайдалы әсер коэффициентін түзету, оң динамиканы қамтамасыз ету үшін қажетті жоспарлы мәндер мен мақсаттарды тұтастай қайта қарау тапсырылды.

Отырыс барысында Тәуекелдер бойынша жиынтық есеп пен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің 2025 жылғы III тоқсандағы есебі бекітілді. "Бәйтерек" басшылығы инвестициялық қызметті кеңейту жағдайында қаржы моделінің тұрақтылығы және корпоративтік тәуекел-менеджмент жүйесінің тиімділігі туралы баяндады.

Анықтама:Үкіметтің, Ұлттық банк пен Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің 2026-2028 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл бағдарламасы шеңберінде "Бәйтерек" холдингі экономиканың нақты секторына кредит беру көлемін ұлғайтады. Бүгінгі таңда бизнеске жалпы сомасы 5,7 трлн теңгеге қолдау көрсетілді. Нәтижесінде жаңа 29 мың жұмыс орны ашылды. Биыл бизнесті мемлекеттік қолдаудың жалпы мөлшері 8 трлн теңгеге дейін жеткізілетін болады.

