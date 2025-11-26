Екі мыңнан астам дәрігер жалақы іздеп Қазақстаннан кетіп қалған
2025 жылғы 26 қарашада Мәжілісте өткен отырыста денсаулық сақтау бірінші вице-министрі Тимур Сұлтанғазиев дәрігерлер тапшылығына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Тимур Сұлтанғазиевтің айтуынша, медицина қызметкерлеріне жасалған шабуылдардың жиілеуіне байланысты нақты жеке статистика жоқ.
"Бірақ жалпы алғанда, бізде дәрігер кадрларының тапшылығы бойынша мәлімет бар. Қазіргі таңда шамамен 4 мың дәрігер және 5 мың орта буын медицина қызметкері жетіспейді. Сондай-ақ денсаулық сақтау жүйесінен шетелге кетіп жатқан медицина кадрлары да бар. Соңғы 5 жылда шамамен 2,5 мың медицина қызметкері басқа елдерде жұмыс істеу үшін Қазақстаннан кеткен", – деді ол.
