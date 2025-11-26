#Халық заңгері
Қоғам

Екі мыңнан астам дәрігер жалақы іздеп Қазақстаннан кетіп қалған

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.11.2025 16:55 Фото: freepik
2025 жылғы 26 қарашада Мәжілісте өткен отырыста денсаулық сақтау бірінші вице-министрі Тимур Сұлтанғазиев дәрігерлер тапшылығына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Тимур Сұлтанғазиевтің айтуынша, медицина қызметкерлеріне жасалған шабуылдардың жиілеуіне байланысты нақты жеке статистика жоқ.

"Бірақ жалпы алғанда, бізде дәрігер кадрларының тапшылығы бойынша мәлімет бар. Қазіргі таңда шамамен 4 мың дәрігер және 5 мың орта буын медицина қызметкері жетіспейді. Сондай-ақ денсаулық сақтау жүйесінен шетелге кетіп жатқан медицина кадрлары да бар. Соңғы 5 жылда шамамен 2,5 мың медицина қызметкері басқа елдерде жұмыс істеу үшін Қазақстаннан кеткен", – деді ол.
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жедел медициналық жәрдем қызметі фельдшерлерінің жалақысын көтеру жоспарланып отыр
17:50, Бүгін
Жедел медициналық жәрдем қызметі фельдшерлерінің жалақысын көтеру жоспарланып отыр
Алғабас ауылындағы өрт: зардап шеккендердің жағдайы – тұрақты ауыр
14:08, 19 қараша 2025
Алғабас ауылындағы өрт: зардап шеккендердің жағдайы – тұрақты ауыр
Қазақстанда трансплантация оталары арзандайды
18:44, 21 қазан 2025
Қазақстанда трансплантация оталары арзандайды
