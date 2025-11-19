#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
521.01
603.43
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
521.01
603.43
6.42
Оқиғалар

Алғабас ауылындағы өрт: зардап шеккендердің жағдайы – тұрақты ауыр

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.11.2025 14:08 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Денсаулық сақтау бірінші вице-министрі Тимур Сұлтанғазиев 2025 жылғы 19 қарашада Мәжіліс кулуарында Түркістан облысының Алғабас ауылында жеке үйде болған өрттен зардап шеккендердің жағдайы туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, бүгінгі таңда үш науқастың да жағдайы тұрақты ауыр күйде қалып отыр.


"Үш пациент бар. 18 жастағы қыз – өкпені жасанды желдету аппаратында, әйел адам да ИВЛ-де, ер адам – өздігінен тыныс алып жатыр. Барлығында шок, әртүрлі дәрежедегі күйік бар – 11–12%-дан 30%-ға дейін. Қазіргі кезде барлық қажетті медициналық көмек көрсетілуде, олар аудандық аурухананың жансақтау бөліміне жатқызылды. Санавиация арқылы бес маман жіберілді – ересектер және балалар комбустиологтары, токсикологтар, анестезиолог-реаниматолог. Олар қазір оқиға орнында, қажетті көмектің барлығы көрсетіліп жатыр, дәрі-дәрмек толық қамтамасыз етілген", – деді спикер.

Ол бүгінгі таңда негізгі міндет – науқастардың жағдайын тұрақтандыру екенін, сондай-ақ оларды Шымкент қаласына немесе Астанадағы республикалық клиникаға ауыстыру мәселесі қарастырылып жатқанын атап өтті.

2025 жылдың 18 қарашасы таңертең Түркістан облысы Жетісай ауданына қарасты Алғабас ауылында екі қабатты жеке үйде өрт шыққан болатын. Өрт сөндіру және барлау жұмыстары барысында үйден ес-түссіз жатқан үш адам эвакуацияланып, жедел жәрдем бригадасына тапсырылды. Үй ішінен 12 адамның мәйіті табылды, оның ішінде тоғыз бала бар.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бұл қайғылы оқиғаға байланысты көңіл айтты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астанада адамдарға үйдің қасбеті құлаған оқиға: фельдшердің жағдайы әлі де ауыр
10:47, 12 қараша 2025
Астанада адамдарға үйдің қасбеті құлаған оқиға: фельдшердің жағдайы әлі де ауыр
Ұшақ апатынан зардап шеккендердің қазіргі жағдайы қандай
10:00, 26 желтоқсан 2024
Ұшақ апатынан зардап шеккендердің қазіргі жағдайы қандай
Қазақстанда трансплантация оталары арзандайды
18:44, 21 қазан 2025
Қазақстанда трансплантация оталары арзандайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: