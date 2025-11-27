#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
518.68
600.27
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
518.68
600.27
6.58
Қоғам

Жетісайдағы трагедия: тірі қалған бала ауыр хәлде

Пожарная служба, пожарный, пожарные, тушение пожара в частном доме, горящий дом, возгорание в частном доме, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.11.2025 12:56 Фото: Zakon.kz
Денсаулық сақтау министрлігінің бірінші вице-министрі Тимур Сұлтанғазиев 2025 жылғы 27 қарашада сенат аясында Түркістан облысындағы өрт кезінде зардап шеккендердің жағдайы туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Еске салсақ, 18 қарашада Түркістан облысындағы Алғабас ауылында 12 адамның өмірін жалмаған алапат өрт болды. Қаза тапқандардан бөлек, үш адам ауруханаға түскен болатын.

"Бүгінде тірі қалған екі ересек адамның жағдайы тұрақты. Барлық зардап шеккендер Шымкентке ауыстырылды, қажетті көмекті толығымен алуда. Баланың жағдайы ауыр хәлде қалып отыр",- деді Сұлтанғазиев.

Оның айтуынша, Алматыдан мамандар қосылған.


"Олар үнемі кеңес береді, емдеу шараларын ауыстырып, жағдайды бағалады. Денсаулық сақтау министрлігі бұл мәселені үнемі қадағалап отыр",-деді вице-министр.

Қайғылы оқиға 2025 жылғы 18 қарашада таңертең болды. Онда жеке үйде өрт шығып, бір әулеттің 12 мүшесі тіл тартпай кетті, олардың тоғызы бала болатын. Жағдайға қатысты мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қайғыра көңіл айтып, Үкіметке қажетті шаралар қабылдауға тапсырма берді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алғабас ауылындағы өрт: зардап шеккендердің жағдайы – тұрақты ауыр
14:08, 19 қараша 2025
Алғабас ауылындағы өрт: зардап шеккендердің жағдайы – тұрақты ауыр
Екі мыңнан астам дәрігер жалақы іздеп Қазақстаннан кетіп қалған
16:55, 26 қараша 2025
Екі мыңнан астам дәрігер жалақы іздеп Қазақстаннан кетіп қалған
Жедел медициналық жәрдем қызметі фельдшерлерінің жалақысын көтеру жоспарланып отыр
17:50, 26 қараша 2025
Жедел медициналық жәрдем қызметі фельдшерлерінің жалақысын көтеру жоспарланып отыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: