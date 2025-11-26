#Халық заңгері
Қоғам

Жедел медициналық жәрдем қызметі фельдшерлерінің жалақысын көтеру жоспарланып отыр

26.11.2025 17:50
Денсаулық сақтау бірінші вице-министрі Тимур Сұлтанғазиев 2025 жылғы 26 қарашада Мәжіліс дәлізінде журналистерге берген сұқбатында фельдшерлер жалақысының төмендігі туралы шағымдармен байланысты сұраққа жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тимур Сұлтанғазиев бүгінгі таңда жалақыны көтеру мәселесі қарастырылып жатқанын айтты.

"Биыл жедел медициналық жәрдем қызметіне бағыттау үшін қосымша 5 млрд теңге бөлінді, келесі жылы жалақыны көтеру үшін есеп-қисаптар жүргізіліп жатыр, бұл шамамен тағы 10 млрд теңгені талап етеді. Тиісті шешім қалай қабылданады, біз де солай өздеріңізді құлақтандыратын боламыз", деп сөзін толықтырды вице-министр.

2025 жылғы 10 маусымда Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Виктория Шегай азаматтық қызметкерлердің жалақысы арасындағы алшақтықты азайту жоспарланып отырғанын айтқан болатын.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
