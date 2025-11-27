"Дәрігерсіз бе?" – "Иә": Денсаулық сақтау министрі ұшақтағы жолаушыны құтқарып қалды
Танымал Treads желісінде Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарованың Астанадан Алматыға ұшып келе жатқан рейсте жолаушыға көмек көрсеткен оқиғасы қызу талқыланып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Пайдаланушылардың бірінің айтуынша, астанадан Алматыға ұшып келе жатқан рейстің ертесінде жолаушының жағдайы нашарлаған.
"Ұшақ ұшу жолағына бет алған кезде мен ұйықтап кеттім, сонда алаңдаушылықпен айғай – "Стюардесса! Стюардесса! Жас әйелдің жағдайы нашар, дәрігер керек!" деп естідім. Әйел келді, оны есін жиюға көмектесті, қан қысымын өлшеді, ол жоғары болып шықты", – деп бөлісті Айгүл Елемес.
Борт қызметкерлері сүлгі мен пакет беріп отырды, кейін басқа қатарда отырған әйелге жүгінді.
"Стюардесса оларға: "Сіздер дәрігерсіздер ме немесе серіктес адамдарсыздар ма?" деп сұрады. Пакеттерді ауыстырып, қан қысымын өлшеген әйел тыныш "Дәрігер" деп жауап берді де, өз әрекеттерін жалғастырды. Дәрі берілді, шай, су берілді, жағдайы қалай екенін және ұшуды жалғастыра алатынын сұрады. Жас әйел "Иә" деді. Содан кейін ұшуға дайындала бастады", – деп түйіндеді автор.
Кейінірек, жолаушыға көмек көрсеткен дәрігердің Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова екені белгілі болды.
Zakon.kz тілшісі министрліктің баспасөз қызметіне хабарласып, оқиғаның рас екенін растады:
"Иә, дұрыс, Ақмарал Әлназарова Астана – Алматы бағыты бойынша таңертеңгі рейсте гипертониялық кризі бар жолаушыға көмек көрсетті".
Бірнеше күн бұрын Әлназарова жедел жәрдем қызметкерлеріне эмоционалды үн қатқан болатын.
