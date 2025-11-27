Талдықорғанда түнгі тыныштықты бұзған жасөспірімдер анықталды
Полицияға кәмелетке толмаған жасөспірімнің сигналды тапанша пайдаланғаны жөнінде хабар түсті. Хабарлама тіркелген соң, Жетісу облысының полиция департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы мен қалалық полиция қызметкерлері жедел әрекет етіп, жасөспірімдерді анықтап, оларды полиция басқармасына жеткізді.
Тексеру барысында табылған сигналды тапанша тәркіленіп, сараптамаға жіберілді. Қорытындыға сәйкес процессуалдық шешім қабылданатын болады.
Тексеру нәтижесінде оқиға орнында болғандардың жетеуі кәмелетке толмағандар екені анықталды. Олардың заңды өкілдеріне балалардың түн уақытында үлкендердің бақылауынсыз үйден тыс жерде жүргені үшін әкімшілік хаттамалар толтырылды.
Ал қалған қатысушыларға тыныштық пен қоғамдық тәртіпті бұзғаны үшін жауапкершілік қарастырылды. Жасөспірімдердің қауіпсіздігі – бапшаға ортақ міндет.