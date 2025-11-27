#Халық заңгері
Қоғам

Талдықорғанда түнгі тыныштықты бұзған жасөспірімдер анықталды

26 қараша күні туған күн иесін құттықтау үшін жиналған жасөспірімдердің басқосуы мерекелік көңіл-күймен басталғанымен, құқық қорғау органдарының араласуымен аяқталды., сурет - Zakon.kz жаңалық 27.11.2025 14:07 Сурет: akorda.kz
26 қараша күні туған күн иесін құттықтау үшін жиналған жасөспірімдердің басқосуы мерекелік көңіл-күймен басталғанымен, құқық қорғау органдарының араласуымен аяқталды.

Полицияға кәмелетке толмаған жасөспірімнің сигналды тапанша пайдаланғаны жөнінде хабар түсті. Хабарлама тіркелген соң, Жетісу облысының полиция департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы мен қалалық полиция қызметкерлері жедел әрекет етіп, жасөспірімдерді анықтап, оларды полиция басқармасына жеткізді.

Тексеру барысында табылған сигналды тапанша тәркіленіп, сараптамаға жіберілді. Қорытындыға сәйкес процессуалдық шешім қабылданатын болады.

Тексеру нәтижесінде оқиға орнында болғандардың жетеуі кәмелетке толмағандар екені анықталды. Олардың заңды өкілдеріне балалардың түн уақытында үлкендердің бақылауынсыз үйден тыс жерде жүргені үшін әкімшілік хаттамалар толтырылды.

Ал қалған қатысушыларға тыныштық пен қоғамдық тәртіпті бұзғаны үшін жауапкершілік қарастырылды. Жасөспірімдердің қауіпсіздігі – бапшаға ортақ міндет.

