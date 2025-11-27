#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
518.68
600.27
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
518.68
600.27
6.58
Қоғам

Үлкен ауылында АЭС салу: тұрғындарға өтемақы төлене ме?

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.11.2025 14:46 Фото: Zakon.kz
Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев 2025 жылғы 27 қарашада ОКҚ брифингінде өңірде атом электр станциясының салынуы жөнінде пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистер болашақ АЭС орналасатын жерге жақын тұратын тұрғындарға өтемақы төлеу жоспарда бар ма деп сұрады.

"Алғашқы АЭС құрылысы 2028 жылы басталады. Бүгінде Үлкен ауылында шамамен 1700 тұрғын бар. Ауыл Балқаш көліндегі түбекте орналасқан. Өтемақы немесе қандай да бір экологиялық төлемдер мәселесі әзір талқыланып жатқан жоқ, өйткені зиян келуіне немесе зиянның жоқтығына қатысты нақты қорытынды жоқ. Біз түсінгеніміздей, агенттік экологияға да, әсіресе тұрғындарға да зиян келтірмейтін заманауи АЭС салу бойынша келіссөздер жүргізіп жатыр", – деді Марат Сұлтанғазиев.

Оның айтуынша, қазір өңір билігі жергілікті халық жұмыс істей алуы және өз тауарлары мен қызметтерін ұсына алуы үшін индустриялық аймақты дамытуға кіріскен.

"Екінші бағыт – Үлкен ауылының орналасуы өте қолайлы, айтқанымдай, ол түбекте тұр. Сондықтан бұл жерде туризм бағыты маңызды. Біз білікті әрі жоғары жалақы алатын кадрлардың келуімен туризмнің дамуы айтарлықтай өзекті болатынын ойлаймыз. Ол жерде бірнеше туристік аймақ пен екі балық өңдеу зауыты бар. Солардың дамуына да назар аударамыз", – деп қорытындылады өңір басшысы.

АЭС – тек тұрақты әрі экологиялық таза энергия көзі ғана емес, сонымен бірге әлеуметтік-экономикалық дамудың қуатты драйвері.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
"Шағымдар мен сын-пікірлер жоқ": Алматы облысының әкімі "Алтын Орда" базарының жай-күйі жайлы айтып берді
15:17, Бүгін
"Шағымдар мен сын-пікірлер жоқ": Алматы облысының әкімі "Алтын Орда" базарының жай-күйі жайлы айтып берді
Қонаев қаласындағы ойынханалар басқа жаққа көшіріле ме
17:48, 14 маусым 2023
Қонаев қаласындағы ойынханалар басқа жаққа көшіріле ме
АЭС салудың Қазақстанға беретін пайдасы туралы Бектенов айтты
13:38, 03 қазан 2025
АЭС салудың Қазақстанға беретін пайдасы туралы Бектенов айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: