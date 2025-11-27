Ұшақ салонында қол жүгін орналастыру: жолаушыларға нені білу қажет
Бұл туралы, бүгін 27 қарашада FlyArystan әуе компаниясының баспасөз қызметі мәлімдеді.
Атап өтілген маңызды жайттардың бірі: қол жүгін жүк сөрелерінде орналастыру жолаушының жауапкершілігі саналады.
Бортсеріктер бос орындар жайлы хабарлап, салон ішінде бағыт беруге көмектесе алады, алайда қол жүгін көтеріп қою немесе оны орын ауыстырып орналастыру қызметін орындамайды.
Жолаушылардың жайлылығын қамтамасыз ету үшін әуе компаниясы бірнеше кеңес те ұсынды.
Жүк сөрелері – салондағы ортақ кеңістік
Жүк сөрелеріндегі орын нақты бір жолаушыға немесе орынға бекітілмейді. Бұл – Еуропа мен Азиядағы ірі лоукостерлер ұстанатын халықаралық авиациялық стандарт.
Қол жүгін орналастыру қағидасы: "кез келген бос сөрені кез келген жолаушы пайдалана алады".
Егер орныңыздың үстіңіздегі сөре басқа жолаушылардың қол жүгінен немесе маусымдық киімдерінен толып қалса, сіз көрші басқа кез келген бос сөрелерді, сондай-ақ салонның орталық бөлігіндегі бос сөрелерді пайдалана аласыз. Бұл – кеңістікті біркелкі бөлуге және барлық жолаушылардың жайлылығын сақтауға арналған қалыпты, жоспарлы тәжірибе.
Алдыңғы орындық астындағы кеңістікті пайдалану
Алдыңғы орындықтың астындағы кеңістік – жеке заттарыңызды, шағын сөмке немесе арқа- сөмкені орналастыруға арналған аймақ. Әсіресе, арқа-сөмкелерді мұнда қою өте ыңғайлы: олар жақсы сияды, пішінін сақтайды және жүк сөресінен орнын алмайды. Бұл аймақты пайдалану кеңістікті тиімді бөлуге және отырғызу процесін жылдамырақ әрі тәртіппен өткізуге көмектеседі.
Маңызды ерекшелік: апаттық шығу қатарларында (FlyArystan-де 12–13 қатар) отырған жолаушылар заттарын орындық астына қоя алмайды, себебі шығуға өту жолы қауіпсіздік талаптарына сай толықтай бос болуы тиіс.
Зат көлемі артқанда қолжетімді қосымша қызметтер
Саяхат форматына байланысты зат көлемі де өзгеретіні түсінікті. Сондықтан FlyArystan жолаушыларға алдын ала қолайлы нұсқаларды таңдауды ұсынады:
- "10 кг қол жүгі" қызметі – салмақ нормасын арттыруға мүмкіндік береді.Бұл жеке заттарын жүк бөліміне тапсырмай саяхаттағысы келетіндер үшін қолайлы. Бұл ретте, өлшемдер өзгермейді (56 × 23 × 36 см), сол арқылы сөрелердің сыйымдылығын сақтауға мүмкіндік береді.
- Егер зат көлемі қол жүгінің базалық нормасынан көп немесе ірі болса, тіркелген жолжүк рәсімдеу ұсынылады.
Екі қызметті де билетті сатып алу кезінде немесе сайттағы/қосымшадағы жеке кабинет арқылы алдын ала рәсімдеген ыңғайлы.
Саяхаттаушылар үшін практикалық кеңестер
- Ұшақта қажет болатын заттарды алдын ала шығарып қойған дұрыс. Бұл кейіннен оларды іздеп, өту жолын немесе сөрені бөгеп қалмауға көмектеседі.
- Егер қол жүгіңіз жұмсақ болса, мүмкіндігінше оны тік қойыңыз — бұл сөренің ені бойынша көбірек орын үнемдеуге мүмкіндік береді.
- Үстіңгі киімді алдыңғы орындықтардағы ілгіштерге орналастырған жөн (апаттық шығу қатарларынан басқа).
- Қатты корпусты шабадандар көбірек орын алады, сондықтан мүмкін болса, жұмсақ сөмке немесе арқа-сөмкесін таңдаңыз.
- Ауыр заттарды сөмкенің төменгі бөлігіне қоюға тырысыңыз. Бұл қол жүгінің ықшам пішінін сақтап, оны сөреге орналастыруды жеңілдетеді.
- Егер отбасымен немесе топпен саяхаттасаңыз, қолжетімді кеңістікті барынша тиімді пайдалану үшін заттарды сөрелерге ұтымды бөліп орналастырыңыз.
