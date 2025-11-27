#Халық заңгері
Қоғам

Ресей 2026 жылы ҰҚШҰ-ға төрағалық етеді: Кремль қандай басымдықтарды айқындады

Ресей 2026 жылы ҰҚШҰ-ға төрағалық етеді: Кремль қандай басымдықтарды айқындады, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.11.2025 16:43 Сурет: akorda.kz
2025 жылдың 27 қарашасында Қырғызстанның Бішкек қаласында Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің сессиясы өтті. Шараның негізгі тұстары мен шешімдері туралы ақпаратты ұйымның баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҰҚШҰ Бас хатшысы Иманғали Тасмағамбетов ҰҚК мүшелерін халықаралық және өңірлік қауіпсіздік саласындағы өзекті мәселелермен, сондай-ақ ұйымның осы кезең ішіндегі жұмысының негізгі қорытындыларымен таныстырды.

"Бас хатшы ұйымның үш жылдық қызметі туралы есепті ұсынды. Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің мүшелері Иманғали Тасмағамбетовке ұйымды нығайтуға қосқан зор үлесі мен Бас хатшы ретіндегі жемісті еңбегі үшін ризашылық білдірді. Мемлекет басшылары Қырғыз Республикасының төрағалық кезеңінде белгіленген басымдықтардың орындалуын жоғары бағалады", – делінген ақпаратта.

Сессияның басты тақырыбы алдағы жылдарға арналған ұжымдық қауіпсіздік архитектурасын қалыптастыратын стратегиялық құжаттар пакетін талқылау болды. Олардың ішінде:

  • 2026–2030 жылдарға арналған ҰҚШҰ-ға мүше мемлекеттердің нашақорлыққа қарсы стратегиясы;
  • 2026–2030 жылдарға арналған әскери ынтымақтастықты дамыту жоспары.

Ұйымның талдау әлеуетін күшейту мақсатында Ұжымдық қауіпсіздік кеңесі ҰҚШҰ Хатшылығы құрылымында Ақпараттық-талдау басқармасын құру туралы шешім қабылдады.

"Жаңа бөлімше ҰҚШҰ жауапкершілік аймағындағы жағдайды кешенді мониторингтен өткізіп, болжаумен айналысады", – деп мәлімдеді ұйым өкілдері.

Сессия қорытындыларының бірі – ҰҚШҰ Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің Декларациясын қабылдау болды. Құжатта мүше мемлекеттердің өңірлік және жаһандық қауіпсіздік мәселелері бойынша ортақ ұстанымдары көрсетіліп, ұйымды дамытудың әрі қарайғы бағыттары айқындалған.

Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің шешімімен 2026 жылы ұйымға төрағалық ету Ресей Федерациясына беріледі.

Ресей алдағы төрағалық кезеңінің ұранын ұсынды: "Көпполярлы әлемдегі ұжымдық қауіпсіздік: бір мақсат – ортақ жауапкершілік".

"Сессия барысында Ресейдің 2026 жылға арналған төрағалық басымдықтары жарияланды. Ресей тарапы ұйымның ақпараттық-талдау бағытын дамыту, терроризм мен басқа да қауіп-қатерлерге қарсы іс-қимылды күшейту, ұжымдық қауіпсіздік күштерін нығайту, сондай-ақ "Канал" есірткіге қарсы операциясын қоса алғанда, есірткінің заңсыз айналымына қарсы күресті күшейту секілді негізгі бағыттарды атап өтті", – делінген ақпаратта.

Келесі ҰҚШҰ саммиті 2026 жылғы 11 қарашада Мәскеуде өтеді.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
